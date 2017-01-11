İzmir'in demokrasi anıtı belli oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde oluşturacağı yeni kent meydanına yerleştirilecek anıt heykel belirlendi. 8 proje arasından seçilen eser, törpülenmiş çakıl taşlarının ayağa kalkarak birlikte bir bütün olmasını anlatıyor. Omuz omuza duran halkı çağrıştıran anıt heykel, aynı zamanda İzmirliler’in demokrasiye olan inancını vurgulayacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğini rahatlatmak ve bölgeye yeni bir soluk getirmek amacıyla Mithatpaşa Parkı önünde karayolu alt geçit çalışmalarını sürdürüyor. Alt geçidin üzerinde ise Konak Meydanı’ndan sonra kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşabileceği, içerisinde dinlenme, çocuk oyun alanlarının olduğu, farklı tasarım ve peyzajıyla dikkat çekecek “15 Temmuz Demokra si Şehitleri Meydanı” düzenlemesi çalışmaları da başladı. Yoğun yapılaşmanın ve trafiğin bulunduğu alan, İzmirDeniz projesi kapsamında yapılan düzenlemeyle İzmirliler’in denizle bütünleşeceği, kent içinde nefes alacağı bir alana dönüştürülecek. Alt geçidin üstünde 42 bin metrekarelik alanda oluşturulacak yeni kent meydanı, İzmirlileri 1200 metrekarelik sahil şeridi ile buluşturacak. Ayrıca yeni düzenleme sayesinde Mithatpaşa Parkı’nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, birlik ve beraberliği, İzmirliler’in demokrasiye inancını vurgulayan bir de anıt heykel yer alacak.





8 proje arasından seçildi



Meydanda yer alacak anıt heykel, 8 proje arasından seçildi. Şehir ve Bölge Plancısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Prof. Dr. İlhan Tekeli, mimar Tevfik Tozkoparan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mehmet E.Ural, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan, Peyzaj Mimarı Harun Kırlıoğlu ve Endüstriyel Tasarımcı Can Aysan’dan oluşan Danışma Kurulu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Dairesi Başkanı Hülya Arkon, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Projeler Daire Başkanı Funda Erkal, Kentsel Tasarım ve K ent Estetiği Şube Müdürü Hasibe Velibeyoğlu, Kültür Sanat Şube Müdürü Serap Gül, Heykeltıraş Esen Kesecioğlu ve Endüstriyel Tasarımcı Nergiz Yiğit’ten oluşan Teknik Komisyon, sanatçı Günnur Özsoy’un projesini seçti.





Demokrasi vurgusu



Sanatçı Günnur Özsoy’un “tek bir parçadan başlayıp gittikçe sıklaşarak devam eden ve kumsaldaki çakıl taşlarını hatırlatan” eserinin seçilmesinde, hayatın içinde törpülenmiş çakıl taşlarının ayağa kalkarak birlikte bir bütün olması ve omuz omuza duran halkı çağrıştırması unsurları öne çıktı. Tamiratı kolay, hafif ve dış koşullara dayanıklı bir malzeme olan polyester malzemenin kullanılacağı heykel, bütün olmuş bir milleti temsil etmesi yönünden beyaz renk seçildi. Su havuzuna yerleştirilecek 60 santim genişliğinde, 120 santim uzunluğundaki 23 heykel, aynı zamanda teknelerin yelkenler ini ve kuş kanatlarını hatırlatarak özgürlük enerjisi de yayıyor. Anıt heykel, heykeli yansıtacak su havuzu üzerinde yer alacak ve havuzun kenarı su perdesi ile çevrilecek. 241 demokrasi şehidinin adının yazılacağı anıt heykel çevresinde yaya yolu, anıt alanında ise bir anma bölümü de olacak.





Meydandan tramvay da geçecek



Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde; bir çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek bir gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ile etkinlik alanları yer alacak. Meydandan tramvay da geçecek. İmar planı sürecinin tamamlanmasının ardından, deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılacak.



Tamamlanma aşamasına gelen meydan projesi için önümüzdeki aylarda yapım ihalesine çıkılacak. Meydan düzenlemesi, alt geçit çalışmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak.