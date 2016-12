İzmir'in dev projesi için 13 firma başvurdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca’yı Otogar’a bağlayacak 2,5 kilometrelik tünel ihalesinden hemen iki gün sonra, aynı güzergahtaki 2 viyadük ile 3 adet karayolu alt ve üstgeçidi kapsayan yol ve kavşak düzenlemesi için ihaleye çıktı. Büyükşehir’in bu önemli projesine 13 firma teklif sundu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent trafiğini rahatlatacak dev proje için peşpeşe iki ihale birden gerçekleştirdi. Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayacak 7 kilometrelik "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu" projesi kapsamındaki 2.5 kilometrelik “derin tünel” ihalesini 20 Aralık Salı günü yapan Büyükşehir Belediyesi, bu kez aynı proje içinde yer alan 2 adet viyadük ile 2 adet altgeçit ve 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan yol ve kavşak düzenlemesi için ihaleye çıktı. İhale Komisyonu tarafından, ilk oturumda 13 istekli firmanın verdiği teklifler ve belgeler tek tek okundu. Komisyon değerlendirmesinin ardından önümüzdeki günlerde kazanan firma açıklanacak.



İhaleye katılan firmalar ve teklifleri ise şöyle:



GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş. : 66 milyon 217 bin 854 TL

CEMİLOĞLU GRUP İNŞ. MÜH. MAD. A.Ş.- İMAJ ALTYAPI ÜST YAPI SAN. VE TİC. A.Ş. (İŞ ORTAKLIĞI): 59 milyon 232 bin 499 TL

HGG İNŞAAT A.Ş. : 76 milyon 970 bin 142 TL

SDB MAD. İNŞ. SAN. VE TİC.LTD. ŞTİ.- BURKAY İNŞ. MAD. ENERJİ MÜH. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. (İŞ ORTAKLIĞI): 51 milyon 484 bin 567 TL

AKKUMM İNŞ. TURZ. VE TİC. A.Ş. – DOYAP YAPI SAN. ENERJİ VE MÜH. A.Ş. (İŞ ORTAKLIĞI): 43 milyon 148 bin 916 TL

EZEKAR YAPI İNŞ. A.Ş.- MAPEK İNŞ. VE TİC. A.Ş. (İŞ ORTAKLIĞI): 45 milyon 284 bin 699 TL

ÖZGÜN İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 55 milyon 647 bin 174 TL

ÖZCE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.: 54 milyon 600 bin TL

AKM YAPI TAAH. SAN VE TİC. A.Ş.- ATAK İNŞ. TİC. TUR. SAN. LTD. ŞTİ. (İŞ ORTAKLIĞI): 59 milyon 814 bin 917 TL

EN-EZ İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.- ENAM MAD. TUR. İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (İŞ ORTAKLIĞI): 69 milyon 764 bin 493 TL

YAPI STS İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. A.Ş. – ÖNSÖZ TURİZM VE MÜŞ. İNŞ. TAAH. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 42 milyon 305 bin 634 TL

BARANKAYA İNŞ. HAFR. TAAH. SAN. TİC. A.Ş.- YAPI TESİS İNŞ. VE TİC. LTD. ŞTİ. : 42 milyon 279 bin 866 TL

YAPI PROJE MERKEZİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.: 50 milyon 987 bin 41 TL





İzmir’in 6 şeritli yeni bulvarı olacak



İzmir trafiğine büyük rahatlama getirecek yeni güzergah Buca Onat Caddesi’nden başlayarak Otogar’a kadar uzanacak ve Buca, Bornova ile Konak ilçelerinden geçecek. Büyük bir bulvar olarak açılacak yeni yol, 35 metre genişliğinde ve (3 gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni projeyle Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatırken, Buca ile Bornova arasında kalan bölümü de “derin tünelle” geçecek. 2.5 kilometrelik iki adet tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olacak. Tünel projesi yer tesliminin ardından 900 günde, 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci etap ise yine yer tesliminden itibaren 650 günde tamamlanacak.



Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz Salı günü gerçekleştirdiği tünel ihalesi de büyük ilgi görmüş, tam 24 firma teklif sunmuştu.