İzmir'in doğa esaslı çözümleri Liverpool’da tartışıldı

Çevre sorunlarına karşı sağlıklı bir kentleşme modelini savunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin bir kalemde verdiği en büyük hibelerden birine hak kazanan 'Mavişehir-Gediz Deltası' projesini İspanya'dan sonra İngiltere'de de tanıttı. "Horizon 2020" çerçevesinde gerçekleştirilen toplantıya İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya, Kolombiya, Çin ve Vietnam'dan temsilciler de katıldı

Avrupa Birliği’nin en yüksek bütçeli hibe programı “HORIZON 2020” kapsamında 39 uluslararası proje arasında birinciliği elde eden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin "daha yeşil bir İzmir" için atacağı adımlar, İspanya'dan sonra bu kez İngiltere'de masaya yatırıldı. Liverpool'da düzenlenen "Horizon 2020-Uluslararası UrbanGreenUp" toplantısında, Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştireceği 'Mavişehir-Gediz Deltası' projesine ilişkin detaylar, diğer iki öncü kent olarak bel irlenen Valladolid ve Liverpool ile birlikte tartışıldı. Toplantıya, Avrupa Komisyonu'nca "İzmir'in izleyici kentleri" olarak belirlenen Mantova (İtalya), Ludwinsburg (Almanya), Medellin (Kolombiya), Chengdu (Çin) ve Quy Nhon (Vietnam) temsilcileri de katıldı.

En yüksek bütçeli program

Kentlerdeki iklim değişikliği, kontrolsüz kentsel büyüme, sel-taşkın riski, gıda ve su güvenliği, biyo-çeşitlilik kaybı, kentsel doğal ortamın bozulması ve kirli-terkedilmiş-atıl kentsel alanların rehabilitasyonu gibi sorunların çözümüne yönelik 'doğa esaslı çözümler' geliştirilmesini hedefleyen HORIZON 2020 Akıllı Kentler ve Topluluklar Programı, aynı zamanda Avrupa Birliği tarafından yürütülen en yüksek bütçeli hibe programı olarak da dikkat çekiyor. Program çerçevesinde İzmir'in alacağı 2.5 milyon Euro'luk hibe ise AB'nin bir kalemde verdiği en büyük hibelerden birisi olacak. İzmir, Valladolid ve Li verpool şehirleri ile birlikte doğa esaslı projelerde Avrupa ve dünya kentleri için "öncü ve uygulayıcı" bir rol üstlenecek.

Projede neler var?

Çevre projeleriyle Avrupa'nın öncü kentleri arasında yer alan İzmir, Avrupa Birliği'nden onay alan projesinin detayları şöyle:

Mavişehir’den Doğal Yaşam Parkı’na, Çamaltı Tuzlası’ndan Menemen Ovası’na kadar olan alanda çevreyi korumak için yenilikçi uygulamalar gerçekleştirecek.

İklim değişikliğinden en fazla etkileneceği düşünülen kentsel yapılaşmanın yoğun olduğu Mavişehir Bölgesi ve çevresinde kent içi hava sıcaklığının olumsuz etkilerini giderecek, ani sel-taşkın risklerini azaltacak ve Peynircioğlu Deresi’ni halkın daha kolay erişebileceği hale getirecek doğa dostu çözümler geliştirilecek.

İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı kapsayan Özel Proje Alanı içinde, doğru tarım uygulamalarının yapılabildiği ve topluluk-destekli tarımla kentliyi tarıma teşvik edecek “İklim-duyarlı tarım bölgesi” oluşturulacak.

İklim değişikliğinin tarıma etkilerini gösteren uygulama seraları, deneyim ve eğitim alanları, kadın üretici kooperatiflerine yönelik tanıtım alanları ve eko-pazar gibi kullanımlar yer alacak.

İzmir Opera Meydanı ve Peynircioğlu Deresi’nin kıyı kesimi ile Halk Park ve devamındaki güzergah üzerinde "kesintisiz bir ekolojik koridor" oluşturulacak. Alanda bisiklet ve yürüyüş yolları, eğitim rotaları (bio-bulvar), bio -çeşitliliği arttıracak uygulamalar, sulak alan parkı, piknik alanı gibi kullanımlar yer alacak.

Kent içi ısı adası etkisini azaltmak için geçirimli yüzeylerden gölgelikli yürüyüş yollarına, yol üstü küçük parklardan karbon yutak alanı işlevi görecek ağaçlık bölgelere, yeşil & ccedil;it ve çatılardan meyve duvarı gibi düşey gölgelik elemanlarına kadar çok geniş bir yelpazede örnek uygulamalar yapılacak.

Ana caddelerden başlayarak otomobillerin kapladığı yol üzeri parklanma alanlarının bazıları cep parklarına dönüşecek.

Karşıyaka’nın yoğun kentsel alanındaki bir kamu otoparkı ile Çiğli Sasalı İzmir Doğal Yaşam Parkı’ndaki otopark alanının ısı adası etkisi azaltılacak.

Eylül'de atölye çalışması

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda Meslek Fabrikası bünyesinde hizmete açılan FabrikaLAB, Eylül 2018’de kentli aktörlerin katılımı ile atölye çalışmalarına evsahipliği yapacak. Bu çalışmalar cep parkı (parklet), yeşil dinlenme ünitesi, polinatör evi, yeşil gölgelik üzerine geliştirilen ve prototipleri üretilen çözümleri içerecek.