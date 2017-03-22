İzmir'in ekmeklerinde GDO var mı? Açıklama geldi

İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Odanın Fırıncı üyeleri, İzmir’de GDO ’lu ekmek üreten fırına rastlanmadığını belirterek, “İzmirliler fırınlardan gönül rahatlığı ile ekmek alıp, yiyebilir” dedi.

2016 DENETİMLERİNDE GDO’LU ÜRÜN BULUNMADI

İzmir Ticaret Odası (İTO) 09. Ekmekçilik Grubu Meslek Komitesi Başkanı ve Meclis Üyesi Coşkun Celal Velioğlu, Meclis Üyesi Hüseyin Sağır ve Komite Üyesi Yahya Özdemir, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ve Meclis Başkanı Rebii Akdurak ile bir araya gelerek, son günlerde ekmekle ilgili tartışmaları değerlendirdi. İTO’nun fırıncı üyeleri Genetiği Değiştirilmiş Organizma (GDO) içeren ekmeklerle ilgili sektörün haksız ve abartılı suçlamalara maruz kaldığını belirterek, “Bir iki fırında böyle bir şey çıktı diye halka ekmek almayın, ekmek yemeyin demek doğru değil. Bundan tüm sektör mağdur oluyor. Kaldı ki ekmek aynı zamanda halkımızın temel besin maddesi, halka ekmek yemeyin demek de doğru değil” dedi.İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş ise bu tartışmaların başlamasının hemen ardından fırıncı üyeler ile İzmir Gıda, Tarım ve Hayvancılık il Müdürlüğü ile temasa geçtiklerini söyledi. Demirtaş, “Ekmek en önemli gıda ürünlerimizin başında geliyor, sofralarımızın baş köşesinde yer alıyor. Meslek komitemiz asla İzmir’de GDO’lu katkı maddesi, un kullanarak ekmek üreten üyemiz olmadığını belirtti. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürümüz ile de görüştüm. O da bu konuda sıkı denetimler yaptıkları belirterek, 2016 yılı boyunca İzmir’de yapılan denetimlerde GDO’lu ürüne rastlamadıklarını belirtti. Bu nedenle vatandaşlarımızın İzmir’deki Odamız üyesi fırınlarda üretilen ve marketlerde satılan ekmekleri gönül rahatlığıyla ve hiçbir endişeye kapılmadan tüketebilirler. Ancak ne yazık ki kayıt dışı, merdiven altı üretilen, pazarda satılan ekmekler var. Bunlara kefil olmamız söz konusu değil. Vatandaşımız bu ürünlere itibar etmesinler, bildikleri fırınlardan ve diğer satış noktalarından ekmeklerini alsınlar” diye konuştu.