İzmir'in elektrikli otobüs filosu yola çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 20 'elektrikli otobüs' ihalesi kapsamında ihaleyi 8.8 milyon Euro'luk teklifle kazanan ve Ankara'da üretim yapan firmanın teslim ettiği tam elektrikli 20 otobüs Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenen törenle yola çıktı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Ulaşımdaki zararımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım gücünü en az yüzde 25-30 azaltmaktadır. Raylı sistem ve elektrikli otobüsleri arttırarak yatırım gücümüzü arttırmaya, ulaşımdaki zararımızı minimuma indirmeye çalışıyoruz" diye konuştu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin toplu ulaşımda elektrikli otobüs hamlesi kapsamında açtığı ihaleyi kazanan TCV Otomotiv Makine San. ve Tic. A.Ş., tam elektrikli 20 otobüsü teslim etti. Deneme sürecinin ardından otobüslerin İzmir caddelerinde yol almaya başlamasından önce bugün Gündoğdu Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, CHP İzmir milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, firma yetkilileri ve İzmirliler katıldı. Firma adına konuşan Nilhan Enginyurt Kuyumcu, şunları söyledi:



"Türkiye'nin en güzel şehri İzmir'de, gözümüzün nuru araçları İzmirlilerin huzuruna sunuyoruz. Ar-Ge çalışmalarına yıllarımızı verdiğimiz ve yurt dışında edindiğimiz teknolojik tecrübeyi Türkiye'ye taşıyarak ve sonrasında çok daha geliştirerek tasarladığımız bu araçlarımız yüzde 100 yerli ve milli üretimdir. Türk mühendislerinin dünyada geldiği noktayı çok iyi görebiliyoruz. Çünkü Bozankaya Grubu olarak Avrupalı pek çok şehirde, elektrikli araçlarımızı üretiyoruz. Bu konuda da çok yoğun ilgi görüyoruz. Metro projemizle Türkiye'nin ilk metro ihracatı yapacak firma olmanın gururunu yaşıyoruz. Elektrikli otobüsler geleceğin teknolojisi ve İzmirlilerin kullanımına sunduğumuz araçlar, İzmir'in iklim ve coğrafi koşullarına göre hazırlandı. Dizel araçlara göre yüzde 87 oranında yakıt tasarrufu sağlayan araçlar, uzun vadede sıfır egzoz gazı ile çevreyi koruduğu için bu teknoloji çok sevilecek. Performansıyla ilgili de hiç bir endişeniz olmasın. İzmir'de yaptığımız testler başarıyla tamamlandı. araçlar klimaları açıkken ve tam yolcu kapasitesindeyken 13 saat boyunca gidebiliyor ve tek şarjla 25 kilometre yol yapabiliyor. Daha ekonomik olan gece elektriğini de kullanarak 2 ile 4 saat arasında şarj edilerek yeni gün ile seferlere hazır hale getiriliyorlar."



BAŞKAN KOCAOĞLU: "ÇEVREYİ, KORUYORUZ"



Çevre yatırımlarıyla, çevreyi koruduklarını dile getiren Başkan Kocaoğlu, şöyle konuştu:



"Çevre konusunda hangi kriterden bakarsanız bakın, Türkiye'nin yüzde 5.3 nüfusunu barındıran İzmir, çevre yatırımlarının yüzde 25'ini gerçekleştirdi. Bu şu anlama geliyor; İzmir bütün kentlerimizin ortalamasından 5 kat daha çevre yatırımlarına ve geleceğe değer veriyor. Bunun sonucunda İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşımda 11 kilometre olarak aldığı raylı sistemi şu anda 130 kilometreye çıkartmıştır. Bu ay 8.5 kilometrelik Karşıyaka tramvayını, kasım ayında Konak tramvayını devreye alacağız. Yine bu yıl Narlıdere metrosunun temelini atacak Buca metrosunun proje çalışmalarını tamamlayacağız. Bergama hattının da ihalesini yaptığımızda İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2009 yılında 11 kilometreden 250 kilometreye raylı sistem ağını taşımış örnek bir belediye olma yolunu izleyecektir. Şu anda dizel otobüslerimizle bin 880 otobüsümüzle hemşerilerimizi işine, alışverişine, gençlerimizi okuluna taşıyoruz. Çevre önemli 81 vilayette ilk kez karbon ayak izini yüzde 20 düşüreceğim diye 2020 yılına kadar İzmir Büyükşehir Belediyesi taahhütte bulundu. Son teknoloji ve dünyada dizaynıyla ilk kez gerçekleşen 15 katamaran tipi karbon kompozit gemilerimizle gemi sektöründe dünyada bir ilki başardık."



"TOPLU ULAŞIMIN TAMAMINI KENDİMİZ YAPIYORUZ"



20 elektrikli otobüsün kentin farklı noktalarında kullanılacağını ilerleyen süreçte başarılı olunması durumunda hızlı bir şekilde elektrikli otobüs filosunu büyüteceklerini söyleyen Başkan Kocaoğlu, "Umarım otobüslerden hem biz hem de hemşerilerimiz memnun kalır ve filomuzu arttırırız. Bunun bir de ekonomik boyutu var. İzmir Büyükşehir Belediyesi toplu taşımanın tamamını kendi gerçekleştiriyor. Halk otobüsü kente girmediği ve lastik tekerleklilerin maliyetinden dolayı toplu ulaşımda çok büyük sübvanse yapılmaktadır. Ulaşımdaki zararımız İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yatımım gücünü en az yüzde 25-30 azaltmaktadır. Raylı sistem ve elektrikli otobüsleri arttırarak yatırım gücümüzü arttırmaya, ulaşımdaki zararımızı minimuma indirmeye çalışıyoruz" dedi.



"BİZ TÜRKİYE'Yİ İZMİR'E BENZETMEK İSTİYORUZ"



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içinde toplu ulaşım yapan İzmirlilerin cebine 150-200 TL kaynak aktardığını belirten Kocaoğlu, "Bunu sosyal belediyecilik açısından son derece önemli görüyoruz. Bugün İzmir yine Türkiye'de bir ilke imza atıyor. İlklerin kenti, ilk kurşun Hasan Tahsin, 9 Eylül kurtuluş ve kuruluşun kenti. Ulu Önderimiz'in 'Bu kentte fuarlar açın' dediği kentte dünyada niteliği açısından en önde olan fuar alanını gerçekleştirdik. İzmir Türkiye'nin öncü aydınlık kentidir. Bu öncülüğünü bu kentte yaşan insanlara borçludur. Bu kentin kadınının yaşamın her aşamasında bulunmasına, öncü olmasına borçludur. Biz Türkiye'yi İzmir gibi yapmak istiyoruz. Türkiye'yi İzmir'e benzetmek istiyoruz. 13 yıldır, belediye hizmetlerinin dışında çok daha önemli bir vizyonu ve misyonu üstlenerek kentin yerelde kalkınmasını ve kalkınmada Türkiye'nin diğer illerine öncü olması misyonunu hayata geçiriyoruz. Ülkemiz zor bir süreçten geçiyor, burada politika yapacak değilim ama bu zor süreçten geçmenin anahtarı 80 milyon insanımızdır. Bizler, ülkemize, vatanımıza, milletimize, gelecek kuşaklarımıza, birbirimize kenetlenerek ve terörü lanetleyerek oynanan oyunları birlik içinde def ederek Ulu Önderimizin gösterdiği çağdaş medeniyetin üstüne çıkabiliriz. Bunu başarmak zorundayız ve başaracak vatansever milletimiz var. Her gün daha çok çalışarak bize bu ülkeyi vatan yapanlara, başta Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e layık olmalıyız" diye konuştu.



Temsili olarak kurdele kesildikten sonra elektrikli otobüsün maketi Başkan Kocaoğlu'na verildi. Daha sonra törene katılanlar yeni otobüslerle şehir turu attı.



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