İzmir'in en uzun tüneli için ihale yapıldı. 24 firma teklif verdi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ile Bornova’yı birbirine bağlayacak 7 kilometrelik yeni yol projesinde yer alan 2.5 kilometrelik “derin tünel” için ihale yaptı. Kent trafiğine büyük rahatlık getirecek bu dev projeye tam 24 firma talip oldu. Büyükşehir, 2 viyadük yapımını da kapsayan ikinci etabın ihalesini ise Perşembe günü gerçekleştirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, "Buca-Onat Caddesi ile Şehirlerarası Otobüs Terminali ve Çevre Yolu Arası Bağlantı Yolu" olarak adı verilen ve bünyesinde “tamamı kent sınırları içinde olan en uzun tüneli” de barındıracak proje için ilk yapım ihalesini gerçekleştirdi. İki ayrı etapta ihale edilecek projenin 2,5 km uzunluğundaki "iki tüp tek tüneli" kapsayan kısmı için yapılan ihaleye 24 firma teklif verdi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2 adet viyadük ile 2 adet altgeçit ve 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci etap ihaleyi ise 22 Aralık Perşembe günü gerçekleştirecek.





Derin tünel ihalesine katılan firmalar ve teklifler şöyle;



TEB ENERJİ A.Ş- İZKA İNŞAAT TAAH. MÜH. LTD. ŞTİ.- DİYARYOL İNŞAAT A.Ş İŞ ORTAKLIĞI: 136 milyon 437 bin 173 TL

HGG İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ: 109 milyon 900 bin 827 TL

PALET İNŞAAT VE TİC. ANONİM ŞİRKETİ: 157 milyon 89 bin 238 TL

ASTRO ÜST YAPI A.Ş- AYDIN İNŞ. TAAH. TİC. A.Ş- BERGİZ İNŞ. A.Ş İŞ ORTAKLIĞI: 112 milyon 964 bin 909 TL

ULTRA TEKNOLOJİ SAN. VE TİC. A.Ş NAS İNŞ. A.Ş – ERMİT MÜH. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI: 127 milyon 697 bin 268 TL

ASKA İNŞAAT A.Ş- SEDA İNŞAAT TİC. MAD. VE SAN. LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI: 128 milyon 901 bin 546 TL

YAPIMAKS İNŞ. VE TİC. A.Ş.- AKÇADAĞ İNŞ. TİC. VE TAHH. LTD.ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI: 120 milyon 96 bin 828 TL

GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş: 149 milyon 916 bin 556 TL

NEORAY İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş- SARGIN İNŞ. VE MAK. SAN. TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 135 milyon 876 bin 664 TL

ÖZALTIN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. : 149 milyon 774 bin 579 TL

TARMAC AGREGA MADENCİLİK VE YAPI SAN. TİC. A.Ş: 141 milyon 31 bin 785 TL

ÖZIŞIK İNŞ. VE ENERJİ A.Ş – İNTAŞ İNŞ. TAAHHÜT TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 136 milyon 369 bin 616 TL

AKM YAPI TAAHHÜT SAN. TİC. A.Ş.: 125 milyon 962 bin 442 TL

YERTAŞ İNŞ. TURİZ. SAN. VE MED. TİC. LTD.ŞTİ: 133 milyon 711 bin 344 TL

ADFA TAAH. İNŞ. MÜH. SAN. VE TİC. A.Ş- YÖRÜK YAPI MAD. MÜH. SAN VE TİC.LTD.ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI: 129 milyon 905 bin 957 TL

İMAJ ALTYAPI ÜST YAPI SAN. VE TİC. A.Ş: 124 milyon 301 bin 617 TL

UNİTEK İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş.- MAPEK İNŞ. VE TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 132 milyon 451 bin TL

ARAZ YOL. SAN. VE TİC. A.Ş. – YAPI STS İNŞ. TAAH. MAD. SAN. TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 117 milyon 341 bin 82 TL

SONER TEMEL MÜH. İNŞ. VE TİC. A.Ş. : 112 milyon 981 bin 471 TL

ZEY YAPI SAN. MAD. MÜH. TİC. A.Ş.- HİTİT İNŞ. MAD. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI : 109 milyon 495 bin 350 TL

KMB METRO İNŞ. SAN. VE TİC. A.Ş. – BARANKAYA İNŞ. HARF. TAAH. SAN. TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 115 milyon 373 bin 135 TL

ÖZCE İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.- YAPIYOL İNŞ. SAN. TİC. A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 110 milyon 888 bin 888 TL

MÜRSEL YAPI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. – BURKAY İNŞ. MAD. ENERJİ MÜH. TUR. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. İŞ ORTAKLIĞI: 114 milyon 900 bin 900 TL

YAPI PROJE MERKEZİ TİC. VE SAN. A.Ş.- BİMHOLL İNŞAAT A.Ş. İŞ ORTAKLIĞI: 128 milyon 846 bin 281 TL





250 ağaç tünelle korunacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi yeni projeyle Homeros Bulvarı’nı Otogar’a kadar uzatırken, Buca ile Bornova arasında kalan bölümü de “derin tünelle” geçecek. 2.5 kilometrelik iki adet tüp tünel, aynı zamanda tamamı kent sınırları içinde olan en uzun karayolu tüneli olacak. Tünel projesi sayesinde yol güzergahında kalan 250 civarındaki ağaca dokunulmayacak. Buca Ufuk Mahallesi ile Bornova Çamkule arasında kalan bölümde gerçekleştirilecek derin ve çift tüp tünel projesinin bir diğer avantajı ise bu bölgedeki kamulaştırma ihtiyacını da ortadan kaldırması. Tünel projesi yer tesliminin ardından 900 günde, 2 adet viyadük, 2 adet altgeçit, 1 adet üst geçit yapılması işlerini kapsayan ikinci etap ise yine yer tesliminden itibaren 650 günde tamamlanacak.



Trafik rahatlayacak



İzmir trafiğine büyük rahatlama getirecek yeni güzergah Buca Onat Caddesi’nden başlayarak Otogar’a kadar uzanacak ve Buca, Bornova ile Konak ilçelerinden geçecek. Büyük bir bulvar olarak açılacak yeni yol, 35 metre genişliğinde ve (3 gidiş - 3 geliş) toplam altı şeritli olarak hizmete açılacak. Çamlık, Mehtap, İsmetpaşa, Ferahlı, Ulubatlı, Mehmet Akif, Saygı, Atamer, Çınartepe, Merkez, Zafer, Birlik, Koşukavak, Ufuk, Çamkule, Meriç, Yeşilova ve Karacaoğlan mahalleleri aşılarak Bornova Kemalpaşa Caddesi’nden Otogar’a bağlantı sağlanacak.