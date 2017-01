İzmir'in Fethi'ni birlik içinde kutlayalım

İzmir Valisi Erol Akyıldız'ın, bu yıl 25 Mart'tan itibaren İzmir'in fethinin resmen kutlanacağını duyurması tartışmaları da beraberinde getirmişti. Bir kesim bu adımın tarihe sahip çıkılması açısından olumlu olduğunu ifade ederken; farklı bir kesim ise bunun Cumhuriyet'in kazanımlarına alternatif oluşturma çabası olduğundan endişelendiklerini belirtti

Gökay Akgün- Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Kurucusu Prof. Dr. Ergün Aybars'ın görüşü iki kesimi de bir araya getirmeye yönelik: İzmir'in fethi de bizim, düşman işgalinden kurtuluşu da. Her bayramımızı hep birlikte kutlamalı, milli birliği bir an evvel yeniden tesis etmeliyiz.



Vali Ayyıldız geçtiğimiz günlerde "Türklere Anadolu'nun kapılarını açan 1071 Malazgirt Zaferi'nden 10 yıl sonra Emir Çaka Bey, İzmir'i Osmanlı topraklarına katarak Türklerin bu topraklarda kalıcı olmasını sağladı." diyerek kutlamaların yapılacağını Türk Tarih Kurumu'nun kendisine verdiği bu bilgiyi aktararak duyurdu. İzmir"in fethi 936 yıl sonda ilk kez önümüzdeki 25 Mart'ta kutlanacak. İzmir Valiliği'nin koordine edeceği törende Türk Tarih Kurumu, İl Kültür Turizm Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi de paydaş olacak.



Prof. Dr. Ergün Aybars, atılan adımdan memnun. "Malazgirt, bu toprakları yurt bilenlerin zaferidir. İzmir'in fethi de öyle, pek anılmayan Miryokefalon da. Bunları unutmak bize fayda değil zarar getirir" diyen Aybars'ın açıklamaları şöyle:

Demokrat Parti dönemi ile 12 Eylül öncesini aynı anda yaşıyor gibiyiz. Herkeste çok ciddi bir endişe ve gelecek kaygısı hakim. Bizi yönetenler bundan kurtulmanın yollarını arıyor. Çözüm için Suriye'de kazanmalı, ekonomiyi büyütmeliyiz. Bunun için de evvela milli birliği yeniden tesis etmeliyiz. Ayrışmanın her türlüsünden uzak durmalı, bütünleşmeliyiz. İzmir fethinin 936 yıl sonra ilk kez kutlanacak olması bu açıdan olumlu bir adım. Elde edilen o zafer, Türklerin Anadolu'da kalıcı olmasını sağladı. Böyle mühim bir tarihi neden kutlamayalım ki?

Hatta İzmir'in fethiyle kalmayalım, Türk denizciliğinin başlangıcını da kutlayalım. Emir Çaka Bey İzmir'i donanmasıyla aldı. Bu, Türk denizcilik tarihinin başlangıcı kabul edilir.

İzmir'in fethinin kutlanması, İzmir'in düşman işgalinden kurtulmasının kutlanmasına alternatif olamaz. Cumhuriyetin kazanımlarının tahrip edilmesinden endişelenenlerin bunu içlerindeki vatan sevgisinden yaptıkları da ortada. Cumhuriyet bizim, kimse onu bizim elimizden alamaz. Bunlar, bizi bir arada tutan değerler. Dolayısıyla birliğimizi sağlayabilecek tarihlerden ayrışma çıkarmak pek akıllıca olmaz. Ben, İzmir'in fethini gururla kutlayacağım. Hep birlikte hareket etmeli, kurtuluşumuz olacak milli birliği yeniden sağlamalıyız.