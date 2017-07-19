İzmir'in gönüllü gençleri, çocuklar için köy köy dolaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Abla-Ağabeyleri” yaz tatili boyunca rotalarını köylere çeviriyor. “Bir Köy Masalı” adı verilen proje ile Aliağa, Seferihisar, Bornova ve Torbalı’nın köylerindeki ziyaretlerini sürdüren İzmir’in gönüllü gençleri, kırsal kesimdeki çocukların eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar koyuyor

İzmir'in gönüllü gençleri, çocuklar için köy köy dolaşıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 2007 yılından bu yana sürdürdüğü Abla-Ağabey-Kardeş Projesi, yaz aylarında "Bir Köy Masalı"na dönüştü. Projenin genç ve dinamik ekibi, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da İzmir’in köylerindeki çocukları ziyaret etmeye devam ediyor. Her yıl kırsal kesime giderek oradaki çocukların eğitim ve sosyal hayatına önemli katkılar koyan genç gönüllüler, bu kez Bornova’nın Eğridere Köyü’nde kardeşleriyle buluştu.


Dünya onların oldu

Çiçekliköy, Karaçam, Çamiçi ve Kayadibi köylerinde yaşayan çocukları Eğridere’de bir araya getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni bir Abla-Ağabey-Kardeş buluşmasıyla gün boyunca renkli etkinliklere imza attı. Köy çocukları yüz boyama, resim, el sanatları, sokak oyunları ve satrançla hem eğlenip hem de yeni şeyler öğrenirken, kardeşlerine "rol model" olan ağabey ve ablaları da köy hayatını daha yakından tanıma fırsatı elde etti.

"Gezici Tiyatro" ekibinin sergilediği oyunun büyülü dünyasına kendini kaptıran çocukların heyecan ve mutluluğu ise gerçekten görülmeye değerdi.


6 köy, 470 kardeş

Bir Köy Masalı Projesi’nin gönüllü gençleri, Aliağa’nın Hacıömerli ve Güzelhisar, Seferihisar’ın Turgut ve Gödence, Bornova’nın Eğridere köylerinin ardından Torbalı’nın Çapak Mahallesi'ne bağlı Beşevler köyündeki kardeşleriyle bir araya gelecek.

 

Etiketler; #izmir #abla-ağabey
Önceki Haber
Montajlı fotoğraf paylaşan Kuzu'dan ilginç savunma!
Sonraki Haber
Gazi Muhtar: Cici Park istediğim gibi olmadı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.