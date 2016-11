İzmir'in hediyelik eşya fuarı bu sene yer değiştirdi

İzmir ve Egelilerin yılbaşı hediyeliğinde 26 yıldır değişmeyen adresi SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri adres değiştirdi

26 yıldır Kültürpark’ta düzenlenerek İzmir’e mal olan organizasyon, bu kez İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Fuar Kültürpark Yenileme Projesi nedeni ile Kültürpark’ta yapılmayacak. Bu duruma çok üzülen yaklaşık 200 bin SOUVENIR ziyaretçisi ve 250 katımcısı yeni buluşma adresi olarak Tepekule Kongre ve Sergi Merkezini belirledi. Her yıl organizasyonu düzenleyen Gençiz Fuarcılık’ın Genel Müdürü Osman Gençer, kente mal olan SOUVENIR’ın daha uzun yıllar İzmirlilere mutluluk dağıtması için katılımcı ve ziyaretçi isteğini emir kabul ettiklerini söyledi.



HEDİYELİĞİN TEPE ORGANİZASYONU TEPEKULEDE



Yeni bir yıla girerken, yine yine yenilenen umutlarıyla birlikte, sevdiklerini küçük büyük demeden bir hediye ile sevindirmek isteyenlerin, hediyelik bulmakta 26 yıldır değişmeyen adresinin adı SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri. Daha Cumhuriyet ilan edilmeden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ülkemizde ilk fuarcılığı başlattığı mekan olan Fuar Kültürpark Fuar Alanı’nda 26 yıldır düzenlenerek İzmirlilere kucaklar dolusu mutluluk dağıtan SOUVENIR 27. yılında zorunlu olarak adres değiştirecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi Fuar Kültürpark Yenileme Projesi nedeni ile Kültürpark’ta yapılmayacak. Her yıl sevdiklerini sevindirmek için SOUVENIR’a akın eden İzmirliler kendilerine yeni buluşma adresi olarak yine merkezde bir mekan olan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezini seçtiler.



KİMİLERİNE GÖRE İŞ EKMEK, KİMİLERİNE GÖRE MUTLULUK KAPISI



Kente mal olan SOUVENIR’ın Kültürpark’ta yapılmayacak olmasına çok üzüldüklerini belirten çok sayıda Hediyelik Eşya Günleri müdavimi, “Her yılın sonun geldiğini, her yeni yılın hep öncesini biz hep SOUVENIR tanıtımları ile davetleri ile hatırlardık. Bazı tanıdıklarımız birkaç kez giderdi ama biz en az bir kez giderdik. Kültürpak’ta alışveriş yaparken Milletvekillerini, Vali, Belediye Başkanı, Oda Başkanı ve bir sürü seçkin ismi görürdük bizimle birlikte sevdiklerini sevindirmek için hediye alan. Hemen ayak üstü onlarla dertlerimizi paylaşır, destek ister, yeni umutlarla yeni yıla girerdik. Kültürpark’ta yapılmayacaksa merkezden ayrılmadan Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde yapılmasını desteklerim”dedi.



Yıllardır SOUVENIR’a katılan hediyelikçiler Tepekule’nin yeni buluşma adresi olmasından oldukça umutlu. Hediyelikçiler, “Her sene 250 katılımcı SOUVENIR’da stant açıyordu. Ortalama 5 çalışan bin kusur kişi öncesi ve sonrasıyla yaklaşık 1 ay buradan evine ekmek götürüyordu. Bin kusur aileye bir ay boyunca ekmek gidiyor, 150-200 bin kişi ellerine aldıkları hediyelerle mutluluk götürüyorlardı. İzmirli SOUVENIR fuarına yine sahip çıkar yine katılımcımızın ve ziyaretçimizin mutluluğu daha uzun yıllar sürer”şeklinde konuştu.



İNDİRİMLER DUDAK UÇUKLATACAK



İzmirlilerin hediyeleşmedeki nezaketinin 26 yıldır değişmeyen göstergesi SOUVENIR Hediyelik Eşya Günleri 27. kez kapılarını Bayraklı’daki Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde açacak. Hediyelik sektörünün vitrini niteliğindeki organizasyonda, ahşap aksesuarlar, antika hediyelik eşyalar, bijuteri, çiçek, deri ve tekstil aksesuarları, elektronik eşyalar, ev tekstili, gıda, gümüş aksesuarlar, kırtasiye ürünleri, kitap, kozmetik, kristal ürünler, ofis aksesuarları, oyuncak, saat, seramik ürünler, tekstil ürünleri, yılbaşı süs eşyaları ve zücaciye gibi hediyelikler stant vitrinlerinde görücüye çıkacak. Birçok ürünün tanıtımı yapılırken alanda sıcak satışlarda yapılacak. 30 Aralık’ta tamamlanacak SOUVENIR her gün 11-22 saatleri arasında açık olacak. Aynı alanda 23-30 Aralık tarihlerinde gerçekleşecek SOUVENIR Altın ve Pırlanta Perakende Günleri 11-20 saatleri arasında açık kalacak. Altın ve Pırlantada dudak uçuklatan indirimler yaşanacak.



İZMİRLİYE MUTLULUK DAĞITMAYA DEVAM



Binlerce SOUVENIR katılımcısı ve ziyaretçisi isteği doğrultusunda Hediyelik Eşya Günleri’ni Tepekule Kongre ve Sergi Merkezinde gerçekleştireceklerini vurgulayan Gençiz Fuarcılık Genel Müdürü Osman Gençer, 26 yılda bir İzmir geleneği ve bir İzmir klasiğine dönüşen SOUVENIR markasını Gençiz olarak sürdürmek için her türlü fedakarlığı yapacaklarını söyledi. Marka ve geleneklerin kolay oluşmadığına dikkat çeken Gençer, bu güne kadar kendileri ve SOUVENIR’a sahip çıkan İzmirlilerin yaşama sevinçlerini söndürmeyeceklerini, mutluluklarına mutluluk katacak organizasyonu sürdürerek İzmirlilere bir mağduriyet yaşatmayacaklarını ifade etti.