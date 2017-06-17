İzmir'in ilk arkeoparkı kaderine terk edildi

Basmane'de 10 yıl önce çalışmalara başlanan 'Konak Belediyesi Altınpark Arkeolojik Kazı Alanı' kazıldığı gibi duruyor. Arkeopark olması düşünülen ve projeleri tamamlanan alan, belediyenin 2 milyon TL ayırmaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda

Ali Budak- İzmir'in tarihi semti



Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ döneminde kazılan ve semt merkezi yapılması planlanan alanda inşaat sırasında kalıntılar bulununca çalışmalar durdurulmuştu. 'Konak Belediyesi Altınpark Arkeolojik Kazı Alanı'ndan çok sayıda Osmanlı ve Roma dönemine ait eserler çıkarılmış ve alan Hakan Tartan döneminde arkeopark olması yönünde projelendirilmişti. Üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala alanda herhangi bir çalışma başlatılmadı. Kaderine terk edilen alana belediye de kesimini yaptığı otların çöpünü bıraktı.

10 yıldır 2 milyon TL bulunamadığı için yapılamadı

10 yılı aşkın bir süredir alanın aynı şekilde beklediğini söyleyen Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi, 'Alanda ilk çalışma Muzaffer Tunçağ döneminde yapıldı. Tunçağ, alanı semt merkezi yapmak istedi. İnşaat esnasında çok sayıda Osmanlı ve Roma dönemine ait tarihi eser bulununca inşaat çalımaları durduruldu. Alan demirlerle kapatıldı ve Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy tarafından kazı çalışmaları yürütüldü. Ortaya çıkan eserler müzeye taşındı. Sonrasında başkan olan Hakan Tartan alanı arkeopark yapmak istedi ve projelerini hazırladı. Kendi döneminde ise hiçbir şey yapmadı. Sürekli yapacağını söyledi ama ortada yapılan bir şey olmadı. Sema Pekdaş döneminde ise arkeopark için gerekli olan 2 milyon TL bulunamadığı gerekçesiyle alan kaderine terk edildi. Alanı koruyan güvenlik görevlileri de çekildikten sonra alanın kapısına kilit vuruldu. Bu alan tarihi Basmane semti için çok önemli. Alanda tarihi dokuya zarar verilmeden Altınpark ortaya çıkarılıp, semte ve İzmir'e çok ciddi turistik katkı sağlanacaktı. Bu alan, koca belediyede 2 milyon TL olmadığı için yapılamadı' dedi.

Esnaf rahatsız

Alanın kaderine terk edilmesinden dolayı büyük utanç duyduklarını söyleyen çevre esnafı, şunları söyledi: Hakan Tartan bizi alanda şöyle böyle yapacağım diyerek 5 yıl oyaladı. Sonra alanda çivi çakılmadı. Kazı çalışmaları bitti ve herkes alanı kaderine terk etti. Bu kadar tarihi bir yere neden sahip çıkılmadığını anlamıyoruz. Bu durumdan rahatsızız. Maliyetinin 2 milyon TL olacağı söylendi. Koca belediye bu parayı bulup, alanı kurtaramıyor. Yazıktır, günahtır. Son dönemde hiçbir şey yapılmadı. Arada geliniyor ve ot temizliği yapılıyor. Yapılan temizlikte çıkan otlar da poşetlenip, alanın içinde bırakıldı. Bu nasıl bir tarihi dokuya saygıdır anlamıyoruz. Bir an önce belediyenin eyleme geçmesini bekliyoruz. - İzmir'in tarihi semti Basmane 'de 10 yıl önce çalışmalara başlanan 'Konak Belediyesi Altınpark Arkeolojik Kazı Alanı' kazıldığı gibi duruyor. Arkeopark olması düşünülen ve projeleri bile tamamlanan alan, belediyenin 2 milyon TL ayırmaması nedeniyle kaderine terk edilmiş durumda. Çevre esnafı, belediyenin alanda sadece ot temizliği yaptığını ve yaptığı temizlik sonrası ortaya çıkan çöpleri de poşetleyip alanda bıraktığını söyledi. Çevre esnafı durumdan çok rahatsız ve alanın arkeopark olmasını istiyor.Konak Belediye Başkanı Muzaffer Tunçağ döneminde kazılan ve semt merkezi yapılması planlanan alanda inşaat sırasında kalıntılar bulununca çalışmalar durdurulmuştu. 'Konak Belediyesi Altınpark Arkeolojik Kazı Alanı'ndan çok sayıda Osmanlı ve Roma dönemine ait eserler çıkarılmış ve alan Hakan Tartan döneminde arkeopark olması yönünde projelendirilmişti. Üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen hala alanda herhangi bir çalışma başlatılmadı. Kaderine terk edilen alana belediye de kesimini yaptığı otların çöpünü bıraktı.10 yılı aşkın bir süredir alanın aynı şekilde beklediğini söyleyen Kent Gözlemcisi Orhan Beşikçi, 'Alanda ilk çalışma Muzaffer Tunçağ döneminde yapıldı. Tunçağ, alanı semt merkezi yapmak istedi. İnşaat esnasında çok sayıda Osmanlı ve Roma dönemine ait tarihi eser bulununca inşaat çalımaları durduruldu. Alan demirlerle kapatıldı ve Yrd. Doç. Dr. Akın Ersoy tarafından kazı çalışmaları yürütüldü. Ortaya çıkan eserler müzeye taşındı. Sonrasında başkan olan Hakan Tartan alanı arkeopark yapmak istedi ve projelerini hazırladı. Kendi döneminde ise hiçbir şey yapmadı. Sürekli yapacağını söyledi ama ortada yapılan bir şey olmadı. Sema Pekdaş döneminde ise arkeopark için gerekli olan 2 milyon TL bulunamadığı gerekçesiyle alan kaderine terk edildi. Alanı koruyan güvenlik görevlileri de çekildikten sonra alanın kapısına kilit vuruldu. Bu alan tarihi Basmane semti için çok önemli. Alanda tarihi dokuya zarar verilmeden Altınpark ortaya çıkarılıp, semte ve İzmir'e çok ciddi turistik katkı sağlanacaktı. Bu alan, koca belediyede 2 milyon TL olmadığı için yapılamadı' dedi.Alanın kaderine terk edilmesinden dolayı büyük utanç duyduklarını söyleyen çevre esnafı, şunları söyledi: Hakan Tartan bizi alanda şöyle böyle yapacağım diyerek 5 yıl oyaladı. Sonra alanda çivi çakılmadı. Kazı çalışmaları bitti ve herkes alanı kaderine terk etti. Bu kadar tarihi bir yere neden sahip çıkılmadığını anlamıyoruz. Bu durumdan rahatsızız. Maliyetinin 2 milyon TL olacağı söylendi. Koca belediye bu parayı bulup, alanı kurtaramıyor. Yazıktır, günahtır. Son dönemde hiçbir şey yapılmadı. Arada geliniyor ve ot temizliği yapılıyor. Yapılan temizlikte çıkan otlar da poşetlenip, alanın içinde bırakıldı. Bu nasıl bir tarihi dokuya saygıdır anlamıyoruz. Bir an önce belediyenin eyleme geçmesini bekliyoruz.