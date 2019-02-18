İzmir'in işitme engelli futbocuları destek bekliyor

Spor Toto Sağırlar Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden İzmir'in tek temsilcisi Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü (Bornova Sessizlerspor), destek bekliyor. İzmir'de 2007 yılında kurulan ve o tarihten bu yana işitme engelli birçok gencin sporcu olma hayallerini gerçeğe dönüştürerek, milli takım seviyesine kadar çıkaran kulüp, ayakta kalmaya çalışıyor. Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki maçlara birçok kez yüzlerce kilometrelik minibüs yolculuğuyla gidebilen İzmir ekibi, yol, konaklama ve yemek masraflarını karşılayabilecek sponsor arıyor

Bornova İşitme Engelliler Spor Kulübü Derneği adı altında 2007 yılında kurulan kulüp, İzmir'de bulunan işitme engellilerin sosyal yaşama kazandırılması ve toplumda karşılaştıkları zorlukları aşmalarının sağlanması amacıyla spora yönlendirilmeleri konusunda faaliyet gösteriyor. İşitme engellilerin umudu olan spor kulübü, içlerinde işitme engelli milli sporcuların da olduğu futbol, voleybol ve basketbol takımları ile gönüllü antrenörler eşliğinde kendi branşlarındaki liglerde yarışarak, büyük başarılara imza atıyor. Türkiye İşitme Engelliler Futbol Milli Takımı, 2012 ve 2016 yıllarında üst üste 2 kez Dünya Şampiyonu olurken, U21 Milli Takım da geçen yıl Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı. İzmir'in bu spor branşında Süper Lig'deki tek temsilcisi olan Bornova, milli takımlara çeşitli kategorilerde 8 sporcu verdi. İzmir'de yaşayan sayısı 3 binden fazla olan işitme engellileri çatısı altında toplamayı amaçlayan dernek, aynı zamanda işaret dili kursu desteği de sağlıyor. İzmir işitme engelli takımlarından Süper Lig'de yarışan tek takım olan ve liderliğini sürdüren Bornova Sessizlerspor, katıldıkları maçlarda masraflarının karşılanabilmesi için destek istiyor.

'YAŞAMI SINIRLANDIRMIYOR HAYATIN İÇİNE KATIYORUZ'

Kulüp başkanı ve antrenörü Soner Aslan, "Kurulduğumuz 2007 yılından bu yana kötü alışkanlıklardan uzak durmak, yetenekli gençleri milli takım hedefine ulaştırmak, onları sahiplenmek amacıyla yola devam ediyoruz. Futbol A takımımız başarılı bir takım. Takımda milli sporcularımız var. Bu ligde şampiyonluk hedefimizden sonra Şampiyonlar Ligi hedefimiz var. Kendi imkanlarımızla ayakta durmaya çalışıyoruz fakat daha fazla desteğe ihtiyaç duyuyoruz. Engellilere yönelik yapacağımız çalışmalarımızda işitme engellilerin, çeşitli eksikliklerinin, yetersizliklerinin engelli kişi ve ailesi üzerindeki etkisini en aza indirecek fiziksel, çevresel ve sosyal ortamı sağlamayı hedefliyoruz. Engelli kişileri, yaşamı sınırlı bireyler yerine hayatın içinde olan, üretime katılan ve ihtiyaçlarını kendisi karşılayabilen, sosyal yaşam içinde kendisine yer edinebilen bağımsız bireyler haline getirmek asli görevimiz" dedi.

'BU YARDIMI BİZE ÇOK GÖRMESİNLER'

Futbolculardan İbrahim Güzel ise maçlara çok zor şartlarda gittiklerini belirterek, "Federasyon belli bir para veriyor ama o parayla uzak deplasmanlara gittiğimizde uçak parası, otel parası gibi masrafların yarısı bile karşılanamıyor. Spor kulübümüzde yaklaşık 300 üye var; eşlerini, çocuklarını da saydığımız zaman bin kişilik bir aileyiz aslında. Hayırsever iş adamlarımıza ve belediyemizden yardım bekliyoruz. Hepimiz engelli bireyleriz, bize öncelik tanınması gerekiyor. Bornova'daki tek işitme engelli spor kulübüyüz. Bu yardımı bize çok görmesinler. Başkanımız ve yöneticilerimiz bizim için kendi ceplerinden para ödüyor. Takımımızda 8 milli sporcu var. Kimi Avrupa kimi Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Güzel bir aileyiz. Bize gelecek desteklerin esirgenmemesini istiyoruz" diye konuştu.

Antrenör yardımcısı Barış Varlı da "Hem maddi hem manevi desteğe ihtiyacımız var" dedi.