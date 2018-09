İzmir'in iyilik melekleri

Yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını gidermek ve bu konuda farkındalık yaratmak isteyen bir grup gönüllü İzmir'in İyilik Melekleri platformunu kurdu. Sosyal medyada örgütlenen ve whatsapp grubu üzerinden haberleşen gönüllüler İzmir'in her yerinden muhtaç kişilere ulaşarak ihtiyaçlarını gideriyor

Herhangi bir sivil toplum örgütüne veya bir kuruma bağlı olmadan hareket eden İzmir'in İyilik Melekleri yaklaşık 100 kişiden oluşuyor ve sayıları her geçen gün artıyor. Çeşitli sivil toplum örgütlerinin sosyal projelerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alan, ancak işleyişteki prosedürlerin yardımları geciktirdiğine inanan bir grup gönüllünün kurduğu İzmir'in İyilik Melekleri, her şeyden bağımsız, yalnızca gönüllülük esasıyla zamanını, harçlığını ve en önemlisi yüreğini ortaya koyan 60 kişi tarafından kuruldu. Zaman içinde gönüllü sayısı 100'e yaklaşan grubun sözcüsü Yağmur Tutku, hedeflerinin Türkiye’nin dört bir yanında, farkındalık kapsamında çıkarsız topluluklar kurarak daha çok gönüllü bireye ulaşmak olduğunu söyledi.

İzmir’in İyilik Melekleri'nin sadece gönüllülerden ve kendilerine ortak bir isim verip beraber adım atan insanlardan oluştuğunun altını çizen Tutku, “İzmir’in İyilik Melekleri herhangi bir dernek, örgüt, resmi ya da gayriresmi bir topluluk veya STK değil. Daha önce STK bazında platformlarda aktif olarak bulanan gönüllülerimiz; işleyişteki resmi evraklara bağımlı olarak hareket ettikleri ve bu durumun yardımları geciktirdiği inancında olan kişilerden oluşuyor. Gönüllülerimiz bu yapılanmada birinci elden daha hızlı hareket etme imkanı buldular. Her üyemiz işleyişin her aşamasında aktif olarak katılım sağlıyor” dedi.

Vizyonlarının, yardıma muhtaç insanların ihtiyaçlarını gidermek ve toplumun en çok göz ardı ettiği ‘farkındalık’ kavramını hatırlatmak ve hissettirmek olduğunu dile getiren Tutku, “Bu vizyona ulaşmaya çalışırken, İzmir'in İyilik Melekleri'nde din, dil, ırk ayrımı vb. unsurlar gözetmeksizin her birey eşit bir melektir ve hepimiz toplumdaki her bireyle aynıyız, düşüncesinden hareket ediyoruz. Amacı iyilik ve samimiyet olan herkes bu yapılanmanın içinde yer alabilir. Attığımız her adımda tebessümü, huzuru ve dostluğu hedefliyoruz” diye konuştu. Tutku, sözlerini şöyle sürdürdü; “Amacımız; insanlığın her geçen gün kötüye gittiği, haberlerde artık normalleştirilerek izlediğimiz, kadın, hayvan, çocuk istismarı ve cinayetleri gibi konulara insanlık suçlarına karşı gelerek, insanların yüzlerinde tebessümü görmek ve ‘aslında hayatın böyle güzel bir boyutu da varmış’ dedirtebilmek.”



İzmir'in İyilik Melekleri'ne instagram, twitter ve facebook adreslerinden ulaşabilir, yardımlarını ve etkinliklerini takip edebilir, fikirler sunabilir ve bu iyilik hareketine katılabilirsiniz.