İzmir'in 'Kelebek Elfida'sı' düşlerine kavuştu

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, halk arasında 'kelebek hastalığı' olarak bilinen ve nadir görülen Epidermolysis Bullosa ile dünyaya gelen 11 yaşındaki Elfida Gündüz, çok sevdiği tiyatroyla buluştu. Gündüz'ün yazdığı ve başrolünü üstlendiği 'Kelebek Etkisi' isimli tiyatro oyunu, büyük beğeni gördü. Sanatçı Haluk Levent de sahneye çıkarak Elfida'ya sürpriz yaptı

Kelebek hastalığıyla mücadele eden Elfida Gündüz, Karşıyaka Belediyesi Vecdi Altay Çocuk Kulübü'nde başlayan tiyatro serüvenini, gösteriyle taçlandırdı. Kulübün yaratıcı drama kursuna devam eden Elfida, geçen haftalarda Karşıyaka Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Mutlu Akpınar'ı ziyaret ederek, kendi yazdığı oyunu sahnelemek istediğini söyledi. Akpınar'ın destek verdiği Elfida Gündüz, eğitmenleri ve kurs arkadaşları ile birlikte hazırladığı, Öteki Beriki Tiyatro Topluluğu'nun da katkı sağladığı 'Kelebek Etkisi' isimli oyunu, dün akşam izleyicilerle buluşturdu. Çarşı Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro gösterisi ilgi gördü.

Hastalığıyla mücadelesini, hayallerini, hüzün ve sevinçlerini başarıyla sahneye taşıyan Gündüz, salonu dolduran izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı. Gösteride kısa bir rol alan Başkan Akpınar, Haluk Levent sürpriziyle de Elfida'yı sevince boğdu. Akpınar'ın isteğiyle sahnede gözlerini kapatan Elfida, bir anda karşısında çok sevdiği sanatçıyı görünce büyük mutluluk yaşadı. 'Elfida' isimli şarkısını Elfida Gündüz için söyleyen Haluk Levent'e, Başkan Akpınar ve salonu dolduran yüzlerce izleyici de hep bir ağızdan eşlik etti. Duygu dolu anlar yaşayan katılımcılar, Elfida'nın yaşama sevinci ve azim dolu öyküsüne, gözyaşları içinde tanıklık etti.