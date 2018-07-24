İzmir'in kuzeyine yağış uyarısı

İzmir Meteroloji Mühendisleri Odası Temsilcisi Lalehan Çınar, " İzmir'in kuzeyinde yağış bekliyoruz" dedi

Şefika Bal- Son zamanlarda artan yaz yağmurları akıllara küresel ısınmayı getirdi. Özellikle Marmara Bölgesi'nde şimşek ve gök gürültülü yağışlar halkı tedirgin etti.

Yağışlar mevsim normallerinde

Yağışların mevsim normallerinde seyrettiğini söyleyen İzmir Meteroloji Mühendisleri Odası Temsilcisi Lalehan Çınar, " İstanbul'da ağırlıklı olarak yağmurlar görülüyor. İzmir için de Kuzey Bölgesi'nde yağış beklentimiz var. Sıcak hava, deniz suyunun buharlaşmasına ve ardından yağışa yol açıyor. Yağışların mevsim normalleri dışında olduğuna dair bir öngörümüz yok" diye ekledi.

