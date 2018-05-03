İzmir'in mis kokulu festivali başladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle birlikte "çiçeğin başkenti" haline gelen Bayındır'da festival günleri başladı. 6 Mayıs Pazar günü sona erecek festival süresince Bayındır sokakları buram buram çiçek kokacak. Birbirinden eğlenceli etkinliklerin yer alacağı festivalde Cuma günü Gripin, Cumartesi günü ise Göksel, Şehir Stadyumu'nda konser verecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla ulusal ve uluslararası ziyaretçilerin ilgisini çekmeyi başaran "Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali" renkli görüntülerle başladı. Sözleşmeli çiçek alımlarıyla ilçe ekonomisine ve üreticiye güç veren, Bayındır Çiçek Kooperatifi'nden bugüne kadar 50 milyon liranın üzerinde alım yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 21. kez düzenlenen festivale de desteğini sürdürdü.

Hatay'ın "Onur Konuğu İl", Tekirdağ Süleymanpaşa'nın ise "Onur Konuğu İlçe" olarak katıldığı festival, geleneksel kortej yürüyüşü ile başladı. Kortejin Bayındır İlçe Stadı'nda tamamlanmasının ardından burada açılış töreni düzenlendi. Bayındır ile Tekirdağ Süleymanpaşa halk dansları topluluklarının gösterileri açılışa renk kattı.

İzmir modeli

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, vatandaşın ekmeğini büyütmek, yaşam standardını artırmak amacıyla yola çıktıklarını, 2007 yılında Bayındır Çiçek Kooperatifi ile başladıkları yolculuğun bugün İzmir'in, Türkiye'nin ve dünyanın kabul ettiği tarımsal kalkınma modeline dönüştüğünü belirtti. Bu modeli Kiraz İğdeli, Tire Süt, Ödemiş Bademli ve Urla Bademler kooperatifleri ile birlikte devam ettirdiklerinin altını çizen Başkan Kocaoğlu, "Bir yola çıktık. Bir belediye başkanı sadece ve sadece belediyenin kanunen verilmiş görevleriyle sınırlı kalmamalıdır. Vizyonu ve misyonu o kenti kalkındırmaya yönelik olmalıdır. Bizim 'yerelde kalkınma' dediğimiz, bilim insanlarının 'İzmir Modeli' diye taçlandırdığı bir modelle Türkiye'ye ve dünyaya örnek olduk. Ama bugün& uuml;n Türkiye'sinde sadece bir projeye inanmak yetmiyor. İnat etmek, mücadele etmek gerekiyor. Azim ve kararlılıkla, bıkmadan, usanmadan üstüne gitmeniz gerekiyor. İnandığınız doğrulara direneceksiniz ve başarıya ulaşacaksınız" diye konuştu.

Çiftçi ayağa kalkmazsa..

İzmir'in Küçük Menderes, Tahtalı, Gediz, Bakırçay ovaları ile çok bereketli topraklara sahip olduğunu söyleyen Başkan Kocaoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu kentte tarım ve hayvancılık kalkınmazsa, çiftçi ayağa kalkmazsa kimse ayağa kalkamaz. Çünkü bu kentte, bu coğrafyada tarımda ve hayvancılıkta 7 - 8 bin yılın birikimi var. Akla ve bilime inanan, 'Gel birlikte şunu yapacağız' dediğimiz zaman tereddütsüz gelen aydın kafalı çiftçilerimiz ve kooperatiflerimiz var. Türkiye'de tarım yüzde 2.1 büyürken, İzmir'de yüzde 5.5 büyüdüyse bu bizim çiftçimizin, kooperatiflerimizin başarısıyla oldu. Tire Süt Kooperatifi Birleşmiş Milletler tarafından 'En İyi Kırsal Kalkınma Modeli' seçildiyse, Ödemiş Bademli Kooperatifi Birleşmiş Milletler'de 'En İyi Kooperatif Uygulaması' ödülü aldıysa kooperatif başkanlarının ve üyelerinin gayretleri, bizim de mütevazi desteklerimizle oldu. Hayata ge& ccedil;irdiğimiz model herkes tarafından görüldü; izlendi; değerlendirildi. Üretimi artırmaya devam edeceğiz. Şimdi iyi tarım, organik tarım uygulamaları arkasından pazarlama, paketleme, soğuk hava tesisleri ile topyekun olarak kooperatiflerimizle yolumuza devam edeceğiz. Kim derdi ki, Ödemiş Bademli Kooperatifi Azerbaycan'dan toprak kiralayıp fidan üretecek? Kazakistan'da da aynı şeyi yapıp fidan satacak. Kim derdi ki Bayındır Hollanda'ya, çiçeğin merkezine çiçek satacak?"

"3 Ç" formülü

Türkiye'nin kendi kendine yeten bir ülkeyken, bugün tarım ürünü ithal eden bir ülkeye dönüştüğünü belirten Başkan Kocaoğlu, bu sıkıntının çözümü için yerel yönetimler ile merkezi hükümetin birlikte hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir kentin sanayisinden, hizmet sektörüne, kültür sanatından turizmine, ticaretine kadar geliştirmek, kalkındırmak çok kolay. İzmir 8 yılda dünyada sadece 12 gelişmiş ülkenin sahip olduğu '3A' notunu almayı başardı. Doğru durursanız, kaçakları önlerseniz, 'Çaldırma', 'Çalma', 'Çalış' olarak belirlediğimiz '3 Ç' formülü ile yolunuza devam ederseniz, başarılı olursunuz. Başarmak için azimle, kararlıkla yola çıktık; yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

Hatay İzmir'i örnek aldı

Festivalin onur konuğu Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise, Bayındır ile Hatay'ın kaderlerinin ortak olduğunu, bölgelerinde 3 bine yakın çiçek çeşidi ile 850 civarında tıbbi aromatik bitkinin bulunduğunu belirterek, Bayındır'da hayata geçen modeli örnek aldıklarını, kooperatif kurduklarını, Hollanda ve Avrupa'ya çiçek ihraç etmek istediklerini belirtti.

Türkiye üretiminin yüzde 70'i

Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli ise 8 üretici ile naylon çadırlar altında yapılan festivalin bugün İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Türkiye'de ve dünyada bilinen bir festival halini aldığını belirtti. Bayındır'ın bacasız sanayisi durumunda olan çiçekçiliğin 5 binden fazla kişiye iş imkanı sağladığını vurgulayan Sesli, şunları söyledi:

"Çiçeklerimiz bahçe, salon, mevsimlik ve ağaç türü gibi zengin çeşitlerde üretim yapmakla beraber dış mekan süs bitkileri üretiminde ülkemizde ilk sıraya yerleşmiştir. Yer örtücü bitki türlerinde bugün Bayındır, Türkiye üretiminin yüzde 70'ini tek başına gerçekleştirmektedir. Bugün dünyada çiçekçiliği ile bilinen Hollanda'ya bile çiçek ihraç eder durumdayız. Tarım alanındaki yanlış politikaların ülkemizi sürüklediği çıkmazda, şeker fabrikalarının özelleştirildiği, et bile ithal edilir hale getirildiği noktada, doğru politikalarla üreticinin de yüzünün gülebileceğini Bayındırlı çiçekçilerimizle görebiliyoruz. Bayındır Çiçek Kooperatifi ile İzmir Büyükşehir Bel ediyesi'nin sözleşmeli çiçek üretim modeli çiçekçiliğimizin gelişmesine büyük katkı sağlamıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de ve dünyada model olan 'kırsal kalkınma' projesinin gelişmesinde de bu işbirliğinin rolü vardır. Hemşehrilerimiz ve çiçek üreticileri adına Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na bir kez daha teşekkür ediyorum. Bayındır Türkiye'nin en önemli çiçek üretim merkezlerinden biri haline gelirken, festival dünyaya açılan pencere oldu. Üreticilerimiz hem ülkemizin değişik yerlerinden gelen ziyaretçileri mest etmekte hem de ürünlerini pazarlama imkanı buluyor".

En büyük cengaver Aziz Başkan

Bayındır Çiçek Kooperatifi Başkanı Ersoy Sümerkan ise yıllar önce küçük çaplı başlayan şenliğin bugün adını dünyaya duyurduğunu belirterek "Açılan stantlar içinde dünyaya en çok çiçek satan Hollandalı firma da katıldı. Uluslararası olmanın avantajlarını yaşıyoruz. İlk defa iki senedir süs bitkilerinin tohum ıslahına başlamıştık. Türkiye'de hiç yoktu. Avrupa buna 1950'li yıllarda başlamış. Hızlı bir şekilde bunu gerçekleştireceğiz. 3 - 4 yıl içinde BAYÇİKOP patentli tohum üretmiş olacağız. Artık Hollanda'ya çiçek satmaya başladık. Bunun için çok gururluyuz. Bademli, Bademler, Tire, Kiraz ve BAYÇİKOP kooperatif başkanlarına Başkanımız Aziz Kocaoğlu geçtiğimiz günlerde '5 cengaverle yapacağım işleri gerçekleştirdim' dedi. Ben de size şun u söylemek istiyorum: 'Siz 397 yılla yargılanırken bizim için yargılandınız. Bu süreçte hiçbir zaman kooperatiflere desteğiniz eksiltmeyip gün geçtikçe çoğalttınız. Bunun için en büyük cengaver sizsiniz" diye konuştu.

5 gün sürecek

Birbirinden renkli etkinliklere ev sahipliği yapacak Bayındır Çiçek Festivali kapsamında canlı heykeller, bando ekibi, karikatürist, dans flash mob ekimi ve tulum ekibi gösterileri festivale ayrı bir renk katacak. Ayrıca 4 Mayıs Cuma günü Gripin, 5 Mayıs Cumartesi günü ise Göksel, Şehir Stadyumu'nda ücretsiz halk konseri verecek.