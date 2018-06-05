İzmir'in Narlıdere metrosu ne zaman bitecek?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 yıldır kesintisiz sürdürdüğü raylı sistem yatırımlarına yeni bir halka daha ekliyor. İzmir Metrosu'nu Narlıdere'ye ulaştıracak dev projede imzalar atıldı. F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık arası metro hattının yapımını, 1 milyar 27 milyon TL'lik teklifiyle Gülermak A.Ş. üstlendi. "Derin tünelle geçilecek" 7,2 kilometrelik hattın temeli 9 Haziran Cumartesi günü törenle atılacak

İzmir'in 180 km'ye ulaşan raylı sistem ağı büyümeye devam ediyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Hafif Raylı Sistemi'nin 4.aşaması olarak adlandırılan F.Altay-Narlıdere Kaymakamlık arasındaki bölümün yapım işinin ihale sürecini tamamladı. 7.2 kilometre uzunluğunda, 7 istasyondan oluşacak hattın yapımı için Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. ile sözleşme imzalandı. 9 Haziran Cumartesi günü yapılacak temel atma töreniyle mevcut metro hattının Narlıdere’ye uzatılması için ilk temel atılacak.

Milyarlık proje

İhale bedeli 1 milyar 27 milyon TL olan işin süresi 42 ay olarak planlandı. 7 istasyondan oluşan hatta Balçova, Çağdaş, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastane, Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF), Narlıdere, Siteler ve son olarak Kaymakamlık istasyonları yer alıyor. Derin tünel olarak projelendirilen Narlıdere Metro hattı, 2 adet TBM (Tünel Açma Makinası) kullanılarak derin tünel tekniği ile yapılacağından, tünel inşaatı sırasında oluşması muhtemel trafik, sosyal yaşam ve alt yapı sorunları da minimuma indirilmiş olacak.