İzmir'de 2000 yılından bu yana milli piyangocu olarak çalışan seyyar bayi sahibi Necla Şahin, kendini 'İzmir'in Nimet Ablası' olarak tanımlıyor. Şahin, 'İnsanlar seyyar bayilere yönelmesin diye sahte bilet söylentisini büyük bayiler çıkarıyor' dedi

Şefika Bal - Her yıl olduğu gibi bu yıl da yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar milli piyango talihlisi olma hayallerine büründü. Her köşe başında yerini alan seyyar milli piyangocular ve sabit bayilerin önünde 2019'a milyoner olarak girmek isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturuyor. 2019'un milli piyango ikramiyesi 70 milyon ise binlerce bilet arasında talihlisini bekliyor. 2000 yılından bu yana milli piyangocu olarak çalışan seyyar bayi sahibi Necla Şahin, kendini milenyum bayisi olarak tanımlıyor. Noel anne şapkasıyla bilet alan herkese bu yılın talihlisi olabilmesi için iyi dileklerini sunan Şahin, "Şimdiye kadar çok kişiyi milyoner yaptım. Ancak sonrasında gelip beni bulan hiç olmadı. Hatta bir defa Kemeraltı Çarşısı'ndan bir esnafı milyoner yapmıştım. 6 ay boyunca hiç kimseye söylemedi sonra da dükkanını kapatıp gitti. Biletlerdeki şansı ismi öne çıkmış bayiliklere bağlamak çok yanlış. Çünkü hepimiz aynı yerlerden gidip alıyoruz. Mesela bir Nimet Abla bayisi var İstanbul'da herkes bilir. Orası için vatandaşlar kesin kazandırıyor gibi bir algıya sahip ama bu yanlış. Ayrıca Nimet Abla öleli yıllar oldu, onun şansını hala bayi isminde kullanarak müşteri çekmeye çalışıyorlar. Nerede en fazla bilet satılırsa haliyle oranın kazandırma ihtimali yükseliyor. Ben Nimet Abla'dan bahsedenlere hep gülerek 'ölüyü bırakın dirilere bakın' diyorum" dedi.



'Ruhsatlı bayilerde sahte bilet olmaz'



Yılbaşı biletleriyle ilgili her yıl çıkan sahte bilet söylentileri ile ilgili de açıklama yapan Şahin, "18 yıldır hiç sahte bilet görmedim. Ruhsatlı bayiliği olan bir kişi nasıl olurda sahtecilik yapar? Ben şimdiye kadar piyasada sahte bilet görmedim. Bir düşünün 'İkramiye bana çıktı ama biletim sahte çıktığı için kurumdan ödememi alamıyorum' diyen birini şimdiye kadar hiç gördünüz mü? Ben bu işi yaparken bile görmedim, sizin de görmediğinizi düşünüyorum. Çünkü bu Nimet Abla'nın uydurduğu bir durum. Bizim gibi seyyar bayilerden bilet alma konusunda insanlar tedirgin olsun ve sabit bayilere gitsin diye her yılbaşında aynı şeyi söylüyorlar. Yani bu bir yerde benim gibi seyyar bayilerin önünü kapatmak, dışardan almayın sadece sabit bayilere gelin ve buralardan bilet alın demek oluyor. Ancak bizde işimizi namusumuzla, kanuna uygun yapıyoruz ve para kazanmaya ailemizi geçindirmeye çalışıyoruz. Biz 12 ay boyunca bu kuruma hizmet ediyoruz, yılbaşı zamanı da biraz para kazanacağız o zaman da her yıl böyle şeyler çıkarıyorlar. Ayrıca sık sık dolandırılmaya çalışan biziz. Müşteriler biletlerindeki rakamları değiştirip 4 rakam çıkmış gibi geliyor ve para almaya çalışıyorlar. Biz sürekli bununla karşılaşıyoruz esas sahtecilik bu" dedi.



'Şansı ayağınıza getiriyoruz'



Milli piyangocu Şahin, 2019'un talihlisi ve 70 milyonun sahibi olmak isteyenlerin genelde İstanbul biletlerine rağbet ettiğini belirterek, "Vatandaşların sırf bir bilet alabilmek için İstanbul'a gitmesi zor. Ben de bir esnaf olarak vatandaşlarımızın adına İstanbul'a gidiyor meşhur Nimet Abla'nın almış olduğu yerder yani Bahçekapı biletlerinden alıyorum ve şansı ayaklarına getiriyorum. Bizim işimiz esnaflık ve esnaf olmanın gereği müşterinin taleplerini karşılayarak onları memnun etmektir. Bende İstanbul, Ankara biletlerini alarak müşterilerime hizmet etmeye çalışıyorum. Bu yılın talihlisini umarım benim bayim çıkarır" dedi. Necla Şahin, gelenlerin çoğunlukla ev, araba almak ve borçlarını ödemek gibi hayalleri olduğunu belirtti. Milli piyango kuyruğunda bekleyen Sezgi Tülü ve Elif Gülbahçe'de "Öğrenciyiz ve herkes gibi bizim de paraya ihtiyacımız var. Eğer bize çıkarsa hem ailemizin giderlerini hem de kendi giderlerimizi rahatlıkla karşılayabiliriz. Okulumuz bitince iş bulma kaygısına gireceğiz ve büyük zorluklarla karşılaşacağız ama 70 milyon bizim olursa bu tür dertlerden kurtulur rahat bir ömür yaşarız" diyerek dileklerinden bahsetti.