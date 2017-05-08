İzmir'in palmiyeleri koruma altında

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin simgeleri arasında yer alan palmiyeleri zararlılardan korumak için Türkiye’de ilk kez uygulanan “endoterapi” uygulamasına başladı. Amerika, Fransa, İtalya ve İspanya’da kullanılan yöntem, ilk olarak Konak Meydanı’ndaki palmiyelere uygulandı.



İzmirlilerin kısaca palmiye olarak adlandırdığı kentin simgelerinden Phoenix (Phoenix canariensis) ağaçlarının zararlılardan ve hastalıklardan korunması için gelişmiş zirai mücadele yöntemlerine başvuruluyor. 2008 yılından bu yana “palmiye kırmızı böceği”ne karşı mücadele yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ilk kez “endoterapi” adı verilen yeni bir yönteme başvurdu. Amerika Birleşik Devletleri’nin yanı sıra Fransa, İspanya, İtalya gibi Akdeniz ülkelerinde kullanılan yöntem, Türkiye’de ilk olarak Konak Meydanı’ndaki palmiyelerde uygulandı.



Palmiye kırmızı böceğinin biyolojisi göz önüne alınarak İspanya’da geliştirilen ve bilimsel tabanlı çalışmalar ile etkinliği ispatlanan yöntem kapsamında, ağaç gövdesine zarar vermeyecek şekilde sondalar yerleştirildi. Ağaca 2 ayrı noktadan takılan sondaların içine belirlenmiş ölçülerde su ve ilaç karışımı enjekte edildi. Uygulanan yöntemle sonda takma işleminin bir kez yapıldığını, belli periyotlarda sondanın kapağı açılarak yeni ilaç enjekte edildiğini söyleyen uzmanlar, bu yöntem sayesinde hem daha etkili bir tedavi uygulandığını hem de iş gücünden tasarruf edildiğini söyledi.





Çam kese tırtılına karşı tam isabet

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin yeşil dokusunu koruyabilmek için bir yandan da çam kese böceği ile mücadele ediyor. Ekim ayından bu yana, ağaçların "Mist Blower" adlı tepeden ilaçlanma yöntemiyle 60 binin üzerinde çam ağacı ilaçlandı. Mücadelenin gerçekleştirildiği bölgelerde hastalığın izlerinin tamamen ortadan kalktığı görüldü.