İzmir'in projeleri için Ankara çıkarması

Başkan Aziz Kocaoğlu, İzmir'in onay bekleyen projeleri için gittiği Ankara'da bakanlar, bakan yardımcıları ve genel müdürlerle toplantılar yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Şengül de, Başkan'ın davetini geri çevirmeyerek Başkent'teki tüm görüşmelere katıldı. Siyasi rekabetin bir kenara bırakıldığı günün sonundaki ortak mesaj “İzmir kazanacak” oldu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentin Bakanlıklardan onay gerektiren yatırım ve projeleriyle ilgili Ankara’da önemli görüşmelerde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Suphi Şahin ile AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Tanfer Kemerli’nin eşlik ettiği Başkan Kocaoğlu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu’nu makamlarında ziyaret etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcıları Mehmet Emin Birpınar ve Fatma Varank’ın katıldığı toplantıda, başta Katı Atık Geri Dönüşüm ve Biyogaz Tesisi olmak üzere önemli konular masaya yatırıldı.

Çözüm toplantısı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda gerçekleştirilen teknik toplantıya, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar ve Tabiat Varlıkları Genel Müdürü Mehmet Ali Kahraman ile genel müdür yardımcıları ve daire başkanları da katıldı. Mavişehir’e vapur iskelesi yapılması, mevcut iskelelerin revizyonu ve Bostanlı Balıkçı Barınağı’nın yolcu gemileri için bağlama yeri olarak kullanılması gibi önemli başlıkları da içeren kıyı planlarının onaylanması, Urla vapur seferlerinin başlayabilmesi için gerekli alan tahsisinin yapılması, mülkiyeti Maliye Hazinesi’ne ait olan 6 ilçedeki muhtelif arazilerin mezarlık yapılmak üzere Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilmesi ve İnciraltı’nın planlaması gibi başlıklar ele alınd ı. Bakan Yardımcıları Birpınar ve Varank’ın bürokratlarına, sorunların çözümü konusunda pratik ve hızlı adımlar atılması talimatı verdiği teknik toplantının önemli bir ayağını da 1/100.000’lik İzmir-Manisa Bölgesi Çevre Düzeni Planı oluşturdu. Bakanlık ve Büyükşehir’in karşılıklı itirazlarını uzlaşmayla ortadan kaldırmaya yönelik adımlar çerçevesinde, önümüzdeki hafta Ankara’dan bir heyetin İzmir’e gelerek mutabakat sağlanamayan maddeler için çözüm toplantıları gerçekleştirmesi kararlaştırdı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, daha sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kürüm’ü makamında ziyaret etti.

İki önemli ziyaret daha

Ankara’daki “İzmir seferi”nin ikinci ayağında Tarım ve Orman Bakanlığı vardı. Bakan Bekir Pakdemirli ile makamında yapılan görüşmede Orman Müsteşarı Akif Özkaldı, Tarım Müsteşarı Mehmet Hadi Tunç ve Bakan Danışmanı Özer Ataç da hazır bulundu. Toplantıda Bayındır’da kurulması planlanan Tarımsal İhtisas Alanı, bazı tahsis talepleri ve Gördes Barajı masaya yatırıldı.

Başkan Kocaoğlu, İl Başkanı Şengül, Genel Sekreter Gökçe ve Genel Sekreter Yardımcısı Şahin, daha sonra Karayolları Genel Müdürlüğü’ne atanan Abdülkadir Uraloğlu’nu ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi. Uraloğlu, son olarak İzmir’de Karayolları Bölge Müdürü olarak görev yapıyordu.

Kazanan İzmir olacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, davetine icabet ederek kendisiyle birlikte Ankara’ya gelen ve kentin sorunları konusunda takipçi olan Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Aydın Şengül’e teşekkür etti. Başkan Kocaoğlu, “Oluşturduğumuz bu dialog ve işbirliği ortamının artarak devamını diliyorum. Sonunda kazanan İzmir olacak” diye konuştu.

AK Parti İl Başkanı Aydın Şengül ise, iktidar partisinin İzmir’deki temsilcisi olarak kentin sorunlarının çözümünde ellerinden gelenin en iyisini yapacaklarını söyledi. Ankara temasları sırasında Başkan Kocaoğlu’nu bir an olsun yalnız bırakmayan Şengül, “Sayın Başkan’a daveti için teşekkür ediyorum. Birlikte İzmir’in sorunlarının çözümünde önemli işler yapabileceğimizi düşünüyorum. Bizim için önce siyaset değil kentimiz ve ülkemiz geliyor. Bu konuda gerçekten samimiyiz” dedi.