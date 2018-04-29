İzmir'in sahiline renk geldi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Konak- Karataş arasında bulunan Mustafa Kemal Sahili’nin bir kısmını yepyeni bir çehreye büründürdü. "İzmir Deniz" projesi kapsamında duvarlar, kentin ruhunu yansıtan mozaiklerle süslendi

Kentin her köşesini güzelleştirebilmek için farklı projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Sahili’nde Konak- Karataş arasındaki duvarı mozaik pano uygulamasıyla bambaşka bir görünüme kavuşturdu. "İzmirDeniz" projesi kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kullanılan binlerce mozaik parçası, "sanatla yaşayan İzmir’i" tasvir etti. Büyükşehir Belediyesi’nin mozaik duvar sanatı uygulaması, İzmirlilerden de tam not aldı. Sahili kullanan vatandaşların tasarımına hayran kaldığı duvar, fotoğraf tutkunları için de renkli bir köşe oldu. İzmir'in karakteristik özelliklerini yansıtan motiflerle süslenen duvar, bölgeye g örsel bir zenginlik kattı.