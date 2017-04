İzmir'in Sandıkları Platformu'ndan her sandığa bir müşahit

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği referandumunda, sandık güvenliğini sağlama parolasıyla kurulan 'İzmir'in Sandıkları Platformu', İzmir'de sandık başında görev yapacak. Referanduma kadar 10 bin müşahide ulaşma hedefi olan platforma, İzmir Barosu da avukat desteği sağlayacak

Önümüzdeki 16 Nisan'daki anayasa değişikliği referandumuna az bir zaman kala, sandık çalışmaları hız kazandı. Parti teşkilatları kendi içlerinde verdikleri eğitimlerle sandık görevlilerini belirlerken, İzmir'de tarafsız bir platform olarak kurulan İzmir'in Sandıkları Platformu da, İzmir'in 30 ilçesinde sandık güvenliğini sağlamak için çalışmalarına başladı. Her seçimde, oy ve sandık güvenliğini sağlayan tarafsız oluşumların bu referandum oylamasında görev almayacağını açıklaması, henüz 1.5 ay önce kurulan bu platformu daha da önemli kıldı.



"TARAFSIZIZ, BAĞIMSIZIZ, YERELİZ"



9 kişilik koordinasyon ekibiyle 1.5 ay önce kurulan İzmir'in Sandıkları Platformu'nun, İzmir'de sandık başında gönüllü müşahit organizasyonu yapmak için yola çıktığını belirten Koordinasyon Üyesi Burak Yılmaz, sadece İzmir'de çalıştıklarını belirterek, şöyle dedi:



"Yerelde yapalım, güçlü yapalım dedik. Tarafsızız, bağımsızız, yereliz. Bunlar bizim 3 ilkemiz. STK'larla ve meslek odalarıyla görüşüyoruz, onlardan salon, broşür, sticker baskı gibi konularda yardım istiyoruz. Meslek odalarının tamamı yardım ediyor diyebilirim. Yardım da gönüllü çağrısı şeklinde oluyor. Kendi üyelerine de çağrıda bulunuyorlar."



"HEDEF 10 BİN MÜŞAHİT"



Çalışma şekilleri hakkında bilgi veren Yılmaz, bu konuda şimdiye kadar 6-7 eğitim verdiklerini anlatırken, "Hedefimiz 10 bin gönüllüye ulaşmak. 8 bin 500 civarında sandık olacak. 30 ilçede de örgütlendik. 30 ilçenin de sorumluları var, gönüllüler oluşmaya başladı. Tabii ki merkez ilçelerde daha yoğun. Diğer ilçelere yönelik çalışmalar da yapıyoruz. Meslek odaları bir etkinlik düzenliyor, biz de onlardan stant talep ediyoruz. Gidip, orada broşür dağıtıp, gönüllü topluyoruz. Ama hedefimiz, 10 bin müşahit, her mahalleye 1 avukat" diye konuştu.



GÖNÜLLÜLERE, EĞİTİM VERİLİYOR



Gönüllü olmak isteyenlerin, izmirinsandiklari.org web adresindeki gönüllü formunu doldurmaları gerektiğini dile getiren Yılmaz, "Kayıt bize ulaştıktan sonra, ilçe sorumlularımız gönüllüyle görüşüyor. İlk etapta müşahitlerimiz içinden bina sorumlularını oluşturuyoruz. Bunun da şartı, o bina da görev alacak gönüllülerin eğitim aldıklarından emin olmak ve o günü organize etmek. Yani müşahit, bina sorumlusu, ilçe sorumlusu ve koordinasyon. Bu şekilde çalışıyoruz" dedi.



"SANDIKLARDAKİ TEK BAĞIMSIZ PLATFORMUZ"



Bu referandumda, sandık güvenliğini denetleyen tarafsız, başka bağımsız bir platformun olmadığını belirten Yılmaz şunları söyledi:



"Bizim gönüllülerimiz, partilerden rica edip aldığımız müşahit kartlarıyla çalışıyorlar. Çünkü seçim süresince, sandık çevresinde bulunabilmeleri için partilerin müşahit kartlarına ihtiyaç var. Bu seçimde de müşahit görevlendirebilecek 10 parti var yetkili olan. 10 partinin 10'uyla da görüşmek istiyoruz A'dan Z'ye. Onlardan müşahit kartları alıyoruz, görevlilerimize dağıtıyoruz. Onlar da kartlar sayesinde, çuval ilk açıldıktan itibaren, sonuna kadar orada bulunabiliyorlar."



"OY KULLANIMI, SUİSTİMALE AÇIK"



Oy kullanımı sırasında çeşitli aksilikler yaşandığını ifade eden Yılmaz, "Aslında şöyle bir algı var; Tutanakları alalım, ıslak imza tutanakları elimizde olursa bir şey olmaz. Ama aslında oy verme işlemi sırasında bir sürü hatalar yapılıyor. En temel örnek, bir kişi en fazla bir engelli vatandaşa refakatçi olarak kabin içine girebilir. Ama bunu bilmeyen bir sürü sandık kurulu üyesi oluyor. Dolayısıyla burada bir kötüye kullanım olabiliyor. Veya seçimde görevli kolluk kuvvetlerinin nasıl oy kullanacağına ilişkin bilgi zayıf, suistimal edilmeye açık. Bu gibi süreçleri bilmiyorlar sandık kurulu üyeleri. Dolayısıyla biz kendi müşahitlerimize bunların eğitimini vererek, orada aslında bir danışman rolü veriyoruz" diye konuştu.



"8 BİN 500 GÖNÜLLÜYE İHTİYAÇ VAR"



30 ilçenin tamamına hakim olmak istediklerini vurgulayan Yılmaz, "Bizim, 'Bir ilçede gönüllü sayımız azsa, her binaya bir kişi veririz geçeriz' gibi bir yaklaşımımız yok. Biz tüm sürece hakim olmak istediğimiz için tutanak toplamak istiyoruz tabii ki. Bizim arkadaşımız bir tane sandığa gidecek, sabah ilk çuval açıldıktan itibaren tüm süreci o sandıkta izleyecek. Bir binadaki tüm sandıklara müşahitlik yapma imkanı yok. 8 bin 500 gönüllüye ihtiyaç var. 5 bin tane gönüllümüz var, 5 bin sandığı güvenlik altına almış oluyoruz. Dolayısıyla hedef hepsini doldurmak" dedi.



"AMACIMIZ, İRADENİN SANDIĞA YANSIMASI"



Yılmaz, en önemli ilkelerinin tarafsızlık olduğuna dikkat çekerek, şöyle dedi:



"Zaten orada taraflı olan partiler var ve buna rağmen sandığa güven oluşmuyor. Dolayısıyla orada tarafsız bir oluşuma ihtiyaç var diye düşünüyoruz. O yüzden varız. Amaçlarımızın ilki, iradenin sandığa tam yansıması. İkincisi de sandığa güven olmadığı için insanları sandığa çekmek de güç oluyor. Yani oy verme oranı yüzde 80, niye yüzde 90 değil, yüzde 100 değil? Ama siz sandık güvenliğini sağladığınız da zaten insanlar evet ben burada temsil edileceğim diyor ve geliyor. Tüm İzmirlileri oyunun rengi ne olursa olsun, sandığa bekliyoruz."



İZMİR BAROSU'NDAN AVUKAT DESTEĞİ



Ayrıca, referandumda her mahallede bir avukat görevlendirmek için de çalışma yürüttüklerini belirten Yılmaz, şöyle dedi:



"Baro'nun desteği ile her mahallede bir avukat parolasıyla yola çıktık. Şu an herhalde 40'a yakın avukatımız oldu. Her mahallede bizim bir avukatımız bulunacak, hedefimiz bu. Bir mahallede 2 ya da 3 tane oy kullanılacak bina olabiliyor. Biz bu mahalleye tamamen bu sürece hakim olan bir avukat gönderiyoruz. Dolayısıyla sandık başında bir sıkıntı çıktığında, bir itiraz olduğunda önce bunu sandıkta şikayet olarak dile getiriyorsunuz. Bu uygulanmadığında ya da sözlü ikazlarımıza cevap vermediğinde avukat çağırıyoruz. İzmir Barosu Başkanı'nın bize sözlü desteği vardı. Bu karar yazılı olarak yönetim kurulundan da geçti. Her mahallede bir avukat hedefi için baroyla birlikte çalışıyoruz ve hedefin tutacağına inanıyoruz."

Kaynak: