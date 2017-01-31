İzmir'in şanssız çocukları

İzmir'de, aralarında mültecilerin de bulunduğu çok sayıda çocuk, soğuk kış günlerinde her gün ekmek kavgası veriyor

İzmir'in şanssız çocukları

Kentte yaşayan ve aralarında mültecilerin de bulunduğu, eğitimden de uzak kalan çocukları, her gün gün trafik ışıklarında mendil satarken, araçların camlarını silerken, çöplerden hurda toplarken görmek mümkün.


Bazıları da buldukları kutu ya da boş kovaları entrüman gibi çalarak, verilecek bahşişle karınlarını doyurmak, hem de kardeşlerine ekmek götürebilmek için mücadele veriyor. Göç devam ettiği sürece sokaklardaki çocuk sayısı da artıyor.




Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #mülteci #çocuk
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