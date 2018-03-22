İzmir'in simgesi Atatürk maskı tamir edilecek

Buca’nın hatta İzmir’in simgeleri arasında yer alan Atatürk maskı, Buca Belediyesi tarafından bakıma alınıyor. 42 metrelik dev maskın bazı bölgelerinde güneş ve yağmurun etkisiyle boya çatlamalarının oluşması üzerine harekete geçen Buca Belediyesi, tamirat çalışmaları için başlattığı bilimsel çalışmayı tamamladı. Heykeltraş Harun Atalayman’ın proje yönetmenliğinde 1 Nisan’da başlayacak çalışmalar 5 ayda tamamlanacak

Buca’nın Yeşildere sırtlarından tüm İzmir’i kucaklayan Atatürk maskının yağmur ve güneşin etkisiyle yıpranması üzerine harekete geçerek tekrar bozulmasını önlemek için kalıcı bilimsel çalışma başlatan Buca Belediyesi, Heykeltraş Harun Atalayman yönetmenliğinde tamir çalışmalarına başlıyor.



Proje müellifi Heykeltraş Harun Atalayman ile ön çalışma yapan Buca Belediyesi yetkilileri, maskın zarar gören bölgelerini vinçlerle yerinde inceledi. Tamiratta kullanılacak malzemenin tespiti için Heykeltraş Atalayman’ın atölyesinde yapmış olduğu yapay kaya üzerinde uygulama çalışması yapılarak, hava koşullarına dayanıklı malzeme belirlendi. Buca Belediyesi ekipleri,450 tondan fazla çelik taşıyıcı ile yükselen Atatürk maskının dış yüzeyi kadar iç dokusunu da inceledi.



Kullanılacak malzeme ve imalatları yerinde tespit ederek fizibilite çalışmalarını tamamlayan ekipler, İzmir’i kucaklayan dev maskın tamiratı için Heykeltraş Harun Atalayman ve ekibine yer teslimini yaptı. 1 Nisan’da başlayacak olan çalışmaların 5 ayda tamamlanması öngörülüyor.



Buca Belediyesi, Buca Çaldıran Mahallesi çevre yolu güzergahına bakan kayalıklarda konumlanan Atatürk maskının bulunduğu alana vinç girememesi nedeniyle bakım ve tamirat işlemleri daha önce özel bir dağcılık ekibinden destek alınarak yapılmıştı. Maskın hava şartlarından zarar gören yanak, kulak ve kaş bölgelerine ulaşmak için iplerle maska inecek olan dağcı ekipler, inceleme ve tespit çalışmalarının ardından boyama çalışmaları gerçekleştirmişti.