İzmir'in suları 'kutsanacak'

Türkiye'deki Rum Cemaati ve tüm Ortodoks dünyası 6 Ocak’ta Hz. İsa'nın Ürdün Nehri'nde vaftiz oluşunu dini ayin ve denize haç atma törenleriyle kutlayacak.

Tarih boyunca önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan, dinlerin uğrak yeri, farklı inançlara ve kültürlere sahip insanların yüz yıllardır birlikte yan yana hoşgörü ve barış içinde yaşadıkları İzmir, Ortodoks aleminin İsa Mesih’in Ürdün Nehri’nde vaftiz edilişini andıkları Teofania ya da diğer adıyla Ta Fota Yortusu’na (Işıklar Bayramı) iki gün boyunca ev sahipliği yapacak..

Hem ritüel hem gezi

İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği’nin öncülüğünde bugün geleneksel Vasilopita - Yeni Yıl Çöreği etkinliği ile başlayan kutlamalar, yarın tarihi Aziz Voukolos Kilisesi’nde gerçekleşecek dini ayin sonrasında Alsancak Gündoğdu Meydan’ında İzmir Metropoliti Bartholomeos yönetiminde ‘Denize Haç Atma Töreni’ ile devam edecek.. Etkinlikler kapsamında Yunanistan anakaradan ve Türkiye’ye yakın adalar; Sakız, Midilli ve Kos adalarından çok sayıda Ortodoks Yunanlı da İzmir’e gelecek ve hem dini ritüellerini yerine getirecekler, hem de İzmir’in tarihi ve turistik yerlerini gezecekler..

Bartholomeos yönetecek

İzmir’de yaşayan Ortodokslar da, İzmir Valiliği’nin izni ile bu geleneği 2016’dan beri Alsancak Gündoğdu Meydan’ında tekrar hayata geçirdiler. 6 Ocak Pazar günü Basmane’de bulunan tarihi Aziz Voukolos Kilisesi’nde gerçekleşecek dini ayin sonrasında, saat 13.00’de Alsancak Gündoğdu Meydan’ında İzmir Metropoliti Bartholomeos yönetiminde ‘Denize Haç Atma Töreni’ yapılacak. Suların kutsanmasının simgesi olarak bir tahta haç Metropolit Bartholomeos tarafından dualarla denize atılacak. Cemaat gençleri denize atlayarak bu hacı çıkarmak için birbirleriyle yarışacaklar. Tören; barış dilekleri ve güzel temennilerle sona erecek.

Geleneklerimizi yaşatmaktan mutluyuz

İzmir Ortodoks Cemaati ve İzmir Rum Kültür ve Düşünce Derneği Başkanı Yorgo Teodoridis, Anadolu’nun kadim halklarından olan Rumların geleneklerini yaşatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, bu etkinliği her zaman olduğu gibi bu sene de tüm İzmirlilerle birlikte paylaşmak istediklerini söyledi. 5 Ocak Cumartesi günü saat 19.00’da Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde Yunanistan’ın Sakız Adası’nın “Chios Faros Varvasiou" grubunun danslarıyla renk katacağı gösterinin ardından, geleneksel “Vasilopita” - Yeni Yıl Çöreği etkinliği gerçekleşecek.