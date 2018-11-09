İzmir'in tanınan ismi evinde intihar etti!

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı ve özel hastane sahibi Parkinson hastası Opr. Dr. Salih Mertan (70), evinde başına dayağı tabancayı ateşledi. Ağır yaralanan Mertan, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, ambulansta yaşamını yitirdi

Altınordu Spor Kulübü Derneği Başkanı, İzmir'deki özel hastanenin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Opr. Dr. Salih Mertan'ın Alsancak'taki Atatürk Caddesi 240 numaralı binada bulunan dairesinden saat 08.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan apartman görevlisi, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, çilingirle girdikleri evde, Parkinson hastası Mertan'ı tabancayla başından vurulması sonucu ağır yaralı buldu. Durumun bildirilmesiyle eve gelen sağlık ekipleri, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırmak üzere Mertan'ı ambulansa aldı. Salih Mertan, hastane yolunda, ambulansta tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Mertan'ın cansız bedeni, savcının hastanedeki incelemelerini tamamlamasının ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

HASTALIĞI SON DÖNEMDE ARTMIŞ

Parkinson hastalığına bağlı olarak ellerinin titremesi nedeniyle araç kullanamayan ve yardımcısı olmadan yürümekte zorlanan, son dönemde rahatsızlığının iyice artması yüzünden zor dönemden geçen Salih Mertan'nın, kendi durumuna çok üzüldüğü öğrenildi. Ekonomik sorunu bulunmayan Mertan'ın, çok yardımsever biri olarak yaşadığı belirtildi.

Salih Mertan, son olarak geçen çarşamba günü UEFA Gençlik Ligi'nde Altınordu U19 takımının, Fransız ekibi Montpellier'e 2-4 yenildiği maçı protokol tribününden takip etmişti.

Altınordu Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Kulübümüzün ve camiamızın sembol isimlerinden, Opr. Dr. Salih Mertan'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Salih Mertan, kulübümüzde her dönemde çok değerli katkılar vererek unutulmazlar arasındaki yerini almıştı. Mertan'a Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı ve sabırlar dileriz" denildi.

Salih Mertan'ın cenazesinin, Amerika'da yaşayan 2 kızının İzmir'e gelmesinin ardından pazartesi günü düzenlenecek tören sonrası toprağa verileceği belirtildi.

SALİH MERTAN KİMDİR?

İzmir doğumlu Salih Mertan, Namık Kemal Lisesi'ni bitirdi ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde üroloji üzerine öğrenimini tamamladı. Mertan, tıp merkezi ve hastanenin kurucu başkanlığını üstlendi. 40 yıl boyunca çok sevdiği Altınordu Spor Kulübü'ne yönetici olarak maddi- manevi birçok hizmetlerde bulunan Salih Mertan, 2012 yılında kulüpteki şirketleşmenin ardından Altınordu Spor Kulübü Derneği'nin başkanlık görevini üstlendi.