İzmir'in tramvay yolları yeşil olacak!

İzmir'in yeni toplu ulaşımı tramvaylar olacak. Karşıyaka'da tamamlanan tramvay yolları çalışması Konak tarafında ise devam ediyor. Büyükşehir, tramvay yollarının çim alan olacağını açıkladı

İzmir'de tramvay çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Karşıyaka bölümünde çalışmalar tamamlanırken, Konak tarafında ise çalışmalar sürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, tramvay yollarına toplamda 35 bin metrekarelik çim serileceğini ve yeşil bir yol oluşturulacağını açıkladı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşıma yeni soluk getirecek tramvay projesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. 8.8 kilometrelik Karşıyaka Tramvayı'nı hizmete alan Büyükşehir Belediyesi, Konak Tramvay hattını da bitirmek için yoğun bir şekilde çalışıyor. Projelerde yeşil dokuya da büyük önem veriliyor.





Büyükşehir, 24 bin metrekarelik çim alan oluşturduğu Karşıyaka Tramvay hattının ardından, Konak Tramvay hattında da raylar arasında “yeşil yol” uygulamasına başladı. Konak hattında 21 santim derinlikte toplam 35 bin metrekare alana çim serecek olan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu uygulaması, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor. Üçkuyular İskelesi’nden çalışmalarına başlayan ekipler, deniz tarafında Göztepe Köprüsü’ne kadar uzanan bölgede çim serimini tamamlandı. Liman Caddesi ile Gazi Bulvarı’ndaki çalışmalarını da tamamlayan ekipler, Üçkuyular ile Mithatpaşa Caddesi arasındaki çalışmalarını ise sürdürüyor.





Yüzey altı damla sistemiyle sulanacak

İzmir'in her iki tramvay hattında toplam 59 bin metrekarelik çim alan oluşturuluyor. Çimlerin daha gür, yeşil ve bakımının ekonomik yapılabilmesi için özel bir çalışma da yürütülüyor. Öncelikle çim serilecek alana pomza taşı ile dolgu yapılıyor. Yüzey altı damlama sulama sistemi, geotekstil malzeme ile sabitleniyor. Çimin altına ise özel karışım toprak seriliyor. Gündüz tramvay çalışırken damlama sulama ile toprak altından çimler sulanıyor. Böylelikle hem su hem de iş gücü tasarrufu sağlanmış oluyor. Hat kenarlarında çimlerin zaman zaman üstten yıkanması için de springler yer alıyor.