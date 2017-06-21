İzmir'in, üçüncü büyük meydanı yapılıyor

Karabağlar Belediyesi'nin, İzmir'in üçüncü büyük meydanını yapmak için 'Ulusal Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması'na yoğun bir ilgi gösterilirken, başvurular da her geçen gün artıyor. 40 bin metrekarelik meydan, şehrin üçüncü büyük meydanı olacak

Karabağlar'ı yepyeni bir şehre dönüştürmek ve ilçeye yeni bir merkez kazandırmanın hedeflendiği ulusal yarışmanın proje teslim tarihi 18 Temmuz 2017 olarak belirlendi. 40 bin metrekarelik alanı kapsayacak olan meydan tamamlandığında Cumhuriyet ve Konak Meydanı'nın ardından İzmir'in üçüncü büyük meydanı unvanını alacak.

Karabağlar'ın yeni bir ilçe kimliğine kavuşması ve daha yaşanabilir bir hale gelmesi için Vatan Mahallesi, İhsan Alyanak Bulvarı üzerinde bulunan 40 bin metrekarelik alana kent meydanı proje yarışmasına katılım yoğun ilgiyle devam ediyor.



Yarışmanın Jüri Başkanlığını Şehir Plancısı Prof. Dr. Emel Göksu'nun yapacağı proje yarışmasında diğer üyeler Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Şehir Plancısı Doç. Dr. Hayat Zengin Çelik, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden Peyzaj Mimarı Doç. Dr. Emine Malkoç True, Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Mimar Doç. Dr. Tutku Didem Altun ve Kentsel Tasarımcı Yüksek Mimar Ali Kural'dan oluşacak.

Kentsel tasarım

İlçenin 30 yıllık imar planları etap etap değiştiren, aynı zamanda Karabağlar'a bağlı Uzundere, Kavacık ve Tırazlı köyleri için Dokuz Eylül Üniversitesi ile birlikte tasarım ve geliştirme projelerine de devam eden Karabağlar Belediyesi'nin son yaptığı 'Kentsel Tasarım Proje Yarışması'nın toplam 40 bin metrekare alanı içerisinde açık otoparklar, meydan, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanları yer alacak.

Yarışma takvimi ve ödüller

'Kent Meydanı Kentsel Tasarım Proje Yarışması' son teslim tarihi 18.07.2017 olarak belirlenirken, sonuçlar 28.07.2017 tarihinde açıklanacak. proje birincisine 75 Bin TL, 2.'ye 50 bin TL ve 3'üncüye 35 bin TL para ödülü verilecek. Yarışmada ayrıca 3 projeye de 15 bin TL mansiyon verilecek. Dereceye giren eserler 10.08.2017 tarihinde sergilenecek.

Proje yarışmasının ayrıca danışman jüri üyeleri de Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mimar Suphi Şahin, Karabağlar Belediyesi Etüt Proje Müdürü Zeki Yıldırım, Prof. Dr. Cemal Arkon ve Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılmaz'dan oluşurken, Yarışmanın Yedek Jüri Üyeleri ise, Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Altınörs Çırak, Mimar Merih Feza Yıldırım ve Peyzaj Yüksek Mimarı Elvin Sönmez Güler olarak belirlendi.

Yetkililer Türkiye genelinde yarışmaya yoğun katılım olduğunu belirtirken, yarışmaya yeni katılmak isteyenlerin ise www.karabaglar.bel.tr/kentmeydaniyarisma internet sitesinden veya 0 232 414 76 73 - 0 232 414 76 70 numaralı telefonlardan bilgi alabileceklerini ifade etti.