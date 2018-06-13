'İzmir'in Yalnız Efesi' direndi ve kazandı

Efemçukuru Altın Madeni için acele kamulaştırılan 35 parselden ikisinin sahibi olan ve 'İzmir'in Yalnız Efesi' olarak bilinen Ahmet Karaçam acele kamulaştırma kararını; Danıştay'ın son kararı ile kesin olarak iptal ettirdi. Karaçam, altın madenine karşı direndi ve kazandı

Ali Budak- İzmir'in damı olarak nitelendirilen, ekolojik üzümleri ile tanınan ve İzmir'in içme suyu havzalarını içeren Efemçukuru Köyü'nün tarım alanları altın madeni işletilmesi için 2008 yılından acele kamulaştırma kararları ile köylülerin elinden alınmak istenmişti. Ahmet Karaçam ise hem Efemçukuru Köyü'nün geçimlik bağları, bölgenin çevre sağlığı ve canlı yaşamı için hem de İzmir'in suyu için tehdit oluşturan altın madenine karşı yasal direnişini sürdüren tek kişi olarak haklı mücadelesini kazandı.

Kararlara direndi

Karaçam'ı hem Efemçukuru Köyü'nün geçimlik bağları, bölgenin çevre sağlığı ve canlı yaşamı için hem de İzmir'in suyu için tehdit oluşturan altın madenine karşı yasal direnişini sürdüren tek kişi olarak tanımlayan Avukat Arif Ali Cangı, 'Onun için de Ahmet Karaçam'a 'İzmir'in Yalnız Efesi' adı verildi. Karaçam, ne madenciye ne hükümetin acele kamulaştırma kararına pirim vermedi ve toprağını satmadı. 10 yıl boyunca acele kamulaştırma kararına direndi. Kendisine teklif edilen astronomik miktarları reddetti. Hatta zaman zaman aldığı tehditlere bile hiç aldırış etmedi ve 'Başım musalla taşına konmadan altıncılar benden bir karış toprak alamaz' diyerek direndi. Nihayet Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu davalı idarenin karar düzeltme istemini de reddederek Ahmet Karaçam'ın hakkını tescil etti' diye konuştu.

Doğam ve yaşam direnişinin örneği

Ahmet Karaçam'ın mücadelesinin sadece kendi toprağı için olmadığını belirten Cangı, şöyle devam etti: İzmir'in içme suyunu zehirleyeceği yargı kararı ile sabit madene karşı İzmir'in içme suyu havzalarının korunması ve köyünün topraklarının kirletilmemesi için tek başına çok sayıda dava açtı, mücadelesini on yıldır neredeyse tek başına sürdürdü, toprağını ve yaşam alanlarını koruma mücadelesinde her türlü fedakarlıklara katlanarak bütün riski aldı. Ahmet Karaçam'ın acele kamulaştırma iptali davası örnek bir davadır. Zira 2008 yılı Ocak ayı içinde el konulabilecek taşınmazlara, el konulamadı. El koyma davasını yürüten Menderes Asliye Hukuk Mahkemesi, Danıştay'daki davanın sonunu bekledi. Sonunda önemli bir içtihat oluştu ve Ahmet Karaçam kazandı. Sadece de Karaçam kazanmadı. Efemçukuru ve yöresinin, İzmir'in su havzasının korunması mücadelesi kazandı. Ahmet Karaçam; bize örnek olması gereken bir doğa ve yaşam hakkı direnişçisi, gelecek kuşaklara karşı sorumluluğunu yerine getiren örnek bir insan. Bu mücadelede onun avukatı olmak ise benim için de çok büyük bir onur oldu.