İzmir'in yaşam parkında hayvanlar için buzlu yiyecek

İzmir'de hava sıcaklığının artmasıyla birlikte Doğal Yaşam Parkı'nda yaşayan hayvanların su içindeki geçirdikleri süreler de uzamaya başladı. Buzlar içindeki meyve ve yemişler ise bu sıcak günlerde en gözde ikram oldu.

İzmir'in yaşam parkında hayvanlar için buzlu yiyecek
05 Ağustos 2018 Pazar 11:04

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2008 yılında hizmete açtığı Doğal Yaşam Parkı'nın sakinleri, zaman zaman 40 dereceyi bulan sıcaklardan korunabilmek için barınaklarındaki gölge alanları tercih ediyor, her fırsatta suya girerek serinlemeye çalışıyor. Sıcakların yükseldiği günlerin özel sürprizi ise içinde yiyecek ve buz bulunan özel kaplar oluyor.

Sıcak hava nedeniyle iştahları kapanan hayvanları rahatlatmak için beslenme alışkanlıklarına göre hazırlanan buzlu yiyecek kaplarında, hayvanın türüne göre et veya çeşitli meyveler sunuluyor. Hayvanlar bu sayede hem sağlıklı bir şekilde besleniyor, hem de serinliyor. Lemurlar, ayılar, sırtlanlar, kaplanlar ve filler, buzlu meyvelerini afiyetle yedikten sonra serin sularda keyif yapıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #izmir #sasalı #yaşam parkı #yiyecek #buzlu
Önceki Haber
Nazilli 30 dakikada bu hale geldi
Sonraki Haber
2 minik kız ilik bekliyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.