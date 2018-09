İzmir'in yeni kaymakamı; ok atıyor, ata biniyor ve resim yapıyor

Adana'nın Yüreğir ilçesinde görev yaparken İzmir'in Bornova ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, ata biniyor, at üzerinde ok atıyor, el sanatları ile ilgileniyor. Sıra dışı kişiliği ile bürokraside ezber bozan Fatih Genel, hobilerinden vazgeçmediğini, bunun kendisi için bir yaşam tarzı olduğunu söyledi. Genel'in yetenekleri, Türk sinemasının önemli aktörlerinden Cüneyt Arkın tarafından yapılan karakalem ve yağlı boya tablolarıyla ölümsüzleşti

İzmir'in Bornova ilçesine atanan Kaymakam Fatih Genel, göreve başladı. Adana'nın Yüreğir ilçesinde 3 yıl görev yapan ve burada çalışırken uğraştığı sporlarla kamuoyunun dikkatini çeken Fatih Genel, sıra dışı kişiliği ile bürokrasiye farklı bir soluk getirdi. 12 yıldır okçuluk ile ilgilendiğini açıklayan Genel, ata biniyor, at üzerinde ok atıyor ayrıca el sanatlarıyla da ilgileniyor. 24 yıl önce göreve başladığında fotoğrafçılığa ilgi duyduğunu belirten Fatih Genel, "Rahmetli Rauf Denktaş'ı örnek almıştım. Yıllarca fotoğraf çekmeye çalıştım. Yine tarihe baktığımızda Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet, ikinci Abdulhamit birer sanatkardı. Abdulhamit çok büyük bir marangozdu. İlber Ortaylı bir açıklamasında 'Eğer padişahlık değil de marangozluk yapsaydı daha çok para kazanırdı' diyor. Çok büyük bir ustaydı. Atalarımız, sanatla ilgilenmiş. Bu tür işlere zaman ayırmak gerekiyor. Bunları bir hobi olarak yapıyoruz. Severek yapılan işlerde yorulmuyorsunuz" diye konuştu. Kaymakam Fatih Genel 2006 yılında da okçuluğa başladığını belirtti.

YETENEKLERİ TABLOLARLA ÖLÜMSÜZLEŞTİ

Bir erkek ve iki kız babası olan Genel, ailesinde herkesin ata binme konusunda usta olduğunu aktararak, "Tarihimizde binlerce yıl, Türkler ok attı, ata bindi, at üzerinde ok attı ama son 150 yıl içerisinde bu unutuldu. Tekrar hayata geçmesi yeni bir gelişme. Ok yaydan çıktı, şimdi bu sporla ilgilenen bir çok insan var" diye konuştu. El sanatlarıyla da yakından ilgilendiğini vurgulayan Genel, Kültür Bakanlığı'nca verilen ustalık belgesine de sahip. Yetenekleri yağlı boya tabloları, karakalem çalışmaları ile de ölümsüzleşen Fatih Genel'in, at üstünde ot atarken çekilmiş bir fotoğrafını yağlı boya tablosu ile resmeden isimlerden biri de Türk sinemasının önemli aktörlerinden Cüneyt Arkın. 2011'de Çanakkale'nin Biga ilçesinde görev yaparken, Cüneyt Arkın'ı Avrasya Uluslararası Okçuluk Müsabakaları'na davet ettiklerini anımsatan Genel, "Onur konuğu olarak katıldı. Ama sağlık sorunu olduğu için morali bozuktu. Zaten davetimizi zor kabul etti. Ama gelince çok mutlu oldu. Bana 'Kaymakam bey, ben hayata küsmüştüm. Beni hayata tekrar bağladığınız' dedi. Türkiye'ye atı ve oku sevdiren büyük sanatçı duygulandı. Giderken resmimi çizeceğini söyleyerek benden bir fotoğrafımı istedi. Ben de gönderdim. Daha sonra bana yağlı boya tablosu ve karakalem ile çizdiği tablolarımı gönderdi" diye konuştu.

'İZMİR'İN EFELERİ İLE BİRLİKTE AT BİNECEĞİM'

Bornova Kaymakamı Fatih Genel, devletin kendisini İzmir'e atamayı uygun gördüğünü belirterek, yeni görev yerine dair şu mesajları verdi:

"Görevimi yaparken, empati yapmaya çalışıyorum. İnsanlarla empati kuruyorum. Memleketimin doğusunu, batısını, kuzeyini, güneyini, her yerini seviyorum. İnsanları 'Önemli, önemsiz' diye ikiye ayırmıyorum. Bütün insanların eşit yaratıldığını düşünüyorum. Her insan bir tarağın dişleri gibi aynı oranda eşittir. Çifte standart yapmamaya gayret ediyorum. Şeffaf olmaya çalışıyorum. Kusursuz değiliz ama bizim insanımız kusursuz insan aramıyor. Samimiyet arıyor, şeffaflık arıyor. Samimi olarak güzel insanlara hizmet etmek istiyorum. Samimi şekilde omuz omuza verirsek güzel şeyler yapacağımızı düşünüyorum. Kalbim Ege'de kalmıştı zaten ama atanmayı beklemiyordum. Benim için sürpriz oldu. Yöre önemli değil. Kardeşlik, dostluk, insanlık önemli. Onlarla cehennem bile güzelleşir. İyi dostlarla cehennemde bile cenneti yaşayabilirsiniz. İzmir benim hayalimdeki kent."

Genel, İzmir'in Efeleri ile birlikte burada da at bineceğini, ok atacağını vurguladı.