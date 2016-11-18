İzmir'in yeni metro vagonları çok şık!

240 milyon liralık yatırımla metro filosuna 95 araçlık takviye yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni araçlardan 5 vagonluk ilk tren setini sefere başlattı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yolcu sayısı sürekli artan İzmir Metrosu’nun araç filosunu yeni alımlarla güçlendiriyor. İmalatına Mart 2015’te Çin’de başlanan ve 15 adeti kente gelen araçlardan test aşamasını geçen ilk tren seti hizmete girdi. Statik ve dinamik kontrollerden ve 11 ayrı testten geçen 5 vagonlu set, 1000 kilometrelik test sürüşü sürecinin de tamamlanmasıyla birlikte ilk kez İzmirlilerin hizmetine sunuldu. İzmir'e özel farklı tasarımı ve konforuyla ön plana çıkan yeni araçların ilk yolcuları, Metro A.Ş. personeli tarafından çiçeklerle karşılandı.





Deniz kenti İzmir'e özel tasarım



İzmir’in deniz kenti olması özelliğinden esinlenilerek tasarlanan yeni trenlerde "yat konsepti" ön plana çıktı. Ahşap görünümlü özel malzeme ve parlak metalin birlikte kullanıldığı araçlar, ışıltılı görünümüyle yolcuların beğenisini topladı.



İzmir Metro'nun 240 milyon TL değerindeki yeni araç filosunun tamamı, Mart 2017’de teslim alınmış olacak. Böylelikle Metro’daki araç sayısı 182’ye yükselecek.





Güvenlik teknolojisi üst seviyede



İzmir Metro’nun yeni araçları, ülkemizde ilk kez uygulanan özellikleriyle de ön plana çıkıyor. Yeni setlerde her kapıda, yolcu giriş sayısını hesaplayan özel sistemler bulunuyor. Yolcu Sayım Sistemi (YSS) sayesinde Trafik Kontrol Merkezi vagonların doluluk oranlarını görebiliyor. Yeni setlerdeki bir diğer yeniliğe ise “Işık Perdesi” adı veriliyor. Bu perde, kapıların kapanmasından hemen önce devreye girip arada kalan bir cisim olup olmadığını görüyor ve gelen verilere göre kapıyı komuta ediyor. Sistem, sadece ülkemizde değil, IFE (Otomatik Kapı Sistemleri) tarafından dünyada ilk kez uygulanan bir yapı olması açısından da önem taşıyor. Bir başka yenilik, kapı pencere camları içinde yer alan ışık şeritleri. Şeritler, yolcular tarafından içeriden veya dışarıdan kolaylıkla görülebiliyor ve yolcuyu, kapının k ullanım dışı olup olmadığı konusunda uyarıyor. Böylece kapılarda gereksiz zaman kayıpları önleniyor. Yeni trenlerin tekerleklerinin arasında bulunan kauçuk madde ise sessiz ve sarsıntısız bir yolculuk sağlıyor.



Araç filosundaki set sayısını önce 45’ten 87’ye çıkaran İzmir Metro, imalatı devam eden 95 yeni setin tamamının gelmesiyle birlikte 182 araçlık dev bir filonun sahibi olacak.