İzmir'in yeni otoparkı yaza bitiyor

Başkan Aziz Kocaoğlu, Hatay’da yapımını süren 8 katlı ve 429 araç kapasiteli otopark inşaatını denetledi. Yaz aylarında hizmete girecek otopark, hem çatısındaki oturma alanları, havuzu ve seyir terası ile bölgede yaşayanlar için keyifli bir dinlenme yeri olacak hem de aralarında 22 metre kot farkı olan iki sokağı buluşturacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Hatay’ın ihtiyacını önemli ölçüde karşılayacak 8 katlı otoparkın inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Kaba inşaatının yüzde 95’i tamamlanan otopark ile ilgili bilgi alan Başkan Kocaoğlu, 2013 yılında Hatay Askeri Hastane 248 Sokak ile 255 Sokak kesişiminde 329 araçlık Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı'nı hizmete aldıklarını hatırlatarak, Hatay’ın ikinci otoparkının da bu yaza hazır hale getirileceğini söyledi.



Uşakizade Muammer Bey Sokağı’nda 15 bin metrekarelik alanda yapımı süren 429 araçlık otoparkın bina içerisindeki sıva ve boya işleri, yer kaplama betonları, dış cephe kaplama montaj işleri, elektrik ve mekanik imalatları devam ediyor. Ardından otopark seyir terasında oturma yerlerinin kaplamaları, havut mekanik işleri ve gölge elamanlarının montajı yapılacak.





Otoparkı üstü manzara



Yapım bedeli 10.3 milyon TL. olan yeni otoparkın en üst bölümü, 141 Sokak’ın yol kotuna dayanıyor. Burada vatandaşlara hoş bir sürpriz hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, otoparkın çatısında çevre halkının kullanımı için seyir terası, oturma alanları ve süs havuzu eşliğinde deniz manzarası izleme olanağı sunacak. Çevre halkının da kullanabileceği otopark asansörleri sayesinde aralarında 22 metre kod farkı olan 143 (Bahattin Tatış) Sokak ile 141 Sokak arasında kolay erişim sağlanmış olacak.



