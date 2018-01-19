İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı!

Havaların soğumasıyla İzmir de kardan nasibini aldı. İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

İzmir'in yüksek kesimlerine kar yağdı!

Hava sıcaklıkları aniden düştü. Soğuk nedeniyle Türkiye'nin birçok yerine kar yağdı. Kardan İzmir'in yüksek kesimleri de nasibini aldı.

Özellikle Ödemiş-Bozdağ yolunda özel donanımlı araçlarla kar temizleme çalışması yapıldı. Uzundere, Kavacık, Efemçukuru yolunda da İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışması yaptı.


Kar yağışının önümüzdeki günlerde yoğunlaşması ihtimaline karşı Büyükşehir, Bergama ve Bayındır bölgelerinde önlem aldı.

Etiketler; #izmir #izmir kar
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