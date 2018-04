İzmir iş dünyası bu seçime kilitlendi

İzmir Ticaret Odası meslek komitesi ve meclis üyeliği seçimleri gerçekleşti. Fuarİzmir’de buluşan iş dünyası oy kullanmak için uzun kuyruklara neden olurken seçimde 50 komitede çift liste, 25 komitede tek ve 4 komitede de 3 liste yarıştı. Ortak Akıl Grubu ise 18 komiteye kendi listesiyle girdi

Ali Budak- İzmir Ticaret Odası Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği seçimi için oy kullanma işlemleri Gaziemir’deki Yeni Fuar alanındaki Fuarİzmir’in A Holü’nde başladı. Kesinleşmiş seçim listelerinde yer alan 41 bin 651 üye, 79 komitede 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi seçecek. Bugün sabah saatlerinden itibaren oy kullanmak için Fuarİzmir’in yolunu tutan oda üyeleri, seçimin yapılacağı holün önünde ve Gaziemir yolunda yoğunluk oluşturdu. Fuarİzmir’in önünde uzun araç kuyruğu oluştu.



Adaylar oylarını kullandı



Saat 09.00’da başlayıp 17.00’de sona eren oy verme işlemi için başkan adayları da sandık başına gitti. 133 yaşındaki İzmir Ticaret Odası’nda 26 yıldır başkanlık görevin sürdüren Ekrem Demirtaş, 77 nolu sandıkta oyunu kullandı. “Her bi’rey’ değişim için” sloganıyla seçime hazırlanan Mahmut Özgener ile diğer başkan adayı Zeki Yöndem de sandığa gidip oylarını kullandı.



Demirtaş ve Özgener aynı komitede seçime girdi



Mevcut İTO Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu ve 13. İçecek Grubu’ndan meclis üyesi adayı olurken, başkan adayı eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener 56. Ulaşım Araçları Satışı Grubu ve 67. İnşaat Yapım ve Onarım Grubu’ndan girerken, 3’üncü başkan adayı Kemalpaşa Sanayici ve İşadamları Derneği (KESİAD) Başkanı Zeki Yöndem 21. Kişisel Bakım, Güzellik Salonları, Kuru Temizleme ve Diğer Faaliyetler Grubu’ndan aday oldu. Seçimin en güçlü adayları olan Ekrem Demirtaş ve Mahmut Özgener aynı meslek komitesinden yarışıyor.



Ortak Akıl Grubu 18 komitede yarıştı



İzmir Ticaret Odası seçim listelerinde yer alan 41 bin 651 üye, 79 komitede 429 komite üyesi ve 175 meclis üyesi seçecek. Edindiğimiz bilgilere göre seçimde 25 komitede tek liste, 50 komitede çift liste yarışırken, 4 komitede ise 3 liste yarıştı. Ortak Akıl Grubu ise toplamda 18 komiteden seçimlere girdi. Seçimin belirleyicisi olarak da öne çıkan Ortak Akıl Grubu ise seçime 16 komitede çift liste hazırlarken, 2 komitede 3 liste olarak girdi.



‘Seçimin belirleyicisi olacağız’



İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Salih Özçiftçi, ‘Direk liste olarak girdiğimiz komite sayısı 18-20 arasında olabilir ama toplamda 47 komiteden meclise girmek için yarışıyoruz. Bu komitelerde ise 1 ya da 2 arkadaşımız meclise girmek için yarışıyor. Her şey akşam belli olacak. Şu an için bir başkan adayımız yok ama bunu bu akşam ya da yarın toplanıp ortak akılla açıklayacağız. Ancak seçimi kazanan ve meclise giren arkadaş sayımızla da her şey netleşecek. Şu an için herhangi bir adayla anlaşmayı ve desteklemeyi de düşünmüyoruz. Meclise 50 arkadaşımız girerse seçimin belirleyicisi olacağız. O zaman anlaşmak isteyebilirler ama bu konuda ortak kararımız yok. Meclise kaç arkadaşımızın gireceği konusunda ise şu an için sayı veremiyorum. Bunun dışında seçime maalesef katılım çok düşük. 41 bin civarında oy kullanacak üyemiz var ama 5 kilometre uzunluğunda trafik var. Trafik yoğunluğu nedeniyle katılım sayısı çok aşağılarda kalacak’ dedi.



‘Kendi adayımızı çıkaracağız’



Seçimde en önemli belirleyicinin Ortak Akıl Grubu olacağını ifade eden CHP İzmir 24. Dönem Milletvekili Alaattin Yüksel ise şunları söyledi: Seçime 18 komitede listeyle çıktık. 30’a yakın komitede ise 1 ya da 2 arkadaşımızın meclise girmesi için çalışıyoruz. Şu an için başka bir adayla ortaklaşmayı ya da başka bir adayı desteklemeyi düşünmüyoruz. Komitelerinden meclise giren arkadaş sayımıza göre oturup başkan adayımızı açıklarız. Biz de bütün süreç ortak akılla şekillenir. Biz seçimin en önemli belirleyicisi olacağız. Ciddi sayıda arkadaşımızı meclise göndereceğimize inanıyorum’ diye konuştu.



Yönetim kurulu cumartesi seçilecek



Yargı gözetiminde yapılacak Yönetim Kurulu Başkanı ile Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri, Birlik Genel Kurul Delegeleri asil ve yedek üyeleri seçimleri ise 14 Nisan 2018 Cumartesi günü saat 09.00-14.00 arasında İzmir Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek. Yönetim Kurulu Başkanlığı seçiminde oyların eşit çıkması halinde en çok oy alan iki aday arasında aynı usulle ikinci tur seçim 15.00-18.00 saatleri arasında yapılacak. Seçim gizli oy, açık sayım esasına göre yürütülüyor.