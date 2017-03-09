İzmir, ITB Berlin Fuarı'nda tanıtıldı

İzmir, Almanya'nın Berlin kentinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı'nda tanıtıldı

İzmir Kalkınma Ajansından (İZKA) yapılan açıklamaya göre, fuara katılan heyette İZKA, İzmir Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir Ticaret Odası, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK), İzmir Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB), Bergama Belediyesi, Selçuk Belediyesi ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) İzmir Şubesi yetkilileri yer aldı.



Fuarda dünyanın dört bir yanından gelen turizm profesyonellerine İzmir'in tanıtımı yapıldı. İzmir standında kentin tarihi, kültürel ve turistik zenginlikleri ön plana çıkartıldı. Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan Efes ve Bergama'ya vurgu yapıldı.



Ege'ye en çok turist getiren FTI Group ve Türkiye operasyonunu yapan Meeting Point yetkililerine Türkiye'de paylarını büyüterek yatırıma ve istihdama imkan sağladıkları için teşekkür plaketi verildi. ETİK tarafından sektör adına düzenlenen törende plaketi Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Baki Alkaçar ve İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı sundu.



İzmir Vali Yardımcısı Cumhur Güven Taşbaşı, fuara ayrı bir İzmir standıyla katılmanın İzmir'e olan ilgiyi artırdığını belirterek, İzmir'in dünyadaki marka bilinirliğini artırmak amacıyla turizm fuarlarına katılımının önemli olduğunu kaydetti.



ITB Berlin Fuarını geçen yıl 120 bini profesyonel olmak üzere yaklaşık 180 bin kişinin ziyaret ettiği ifade edildi.