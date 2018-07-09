İzmir itfaiyesi hem karada hem suda engel tanımıyor

Doğada kaybolan kişilere ulaşılması konusunda teknolojik gelişmelerden yoğun bir şekilde yararlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin arama kurtarma ekipleri, karada ve suda ilerleyebilen yeni arazi aracıyla daha da güçlendi. İzmir İtfayesi bünyesine katılan 8 tekerlekli araç, düzenlenen tatbikat kapsamındaki görevini başarıyla yerine getirdi

Karada en zorlu engelleri aşıyor, gerektiğinde yüksek hızlara ulaşabiliyor. Derin suları ve gölleri ise yüzerek geçiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren ekipler, sürekli geliştirdikleri araç filolarına şimdi de 8 tekerlekli amfibi aracı dahil etti. Özellikle doğada kaybolanların aranmasında zamana karşı yarış veren arama kurtarma ekipleri, karada ve suda gidebilen arazi aracıyla hareket kabiliyetlerini daha da geliştirdi.

Daha hızlı, daha pratik

Doğada kaybolan kişilerin aranması ve kurtarılması konusunda personelini de hazırlıklı tutmayı hedefleyen İzmir İtfaiyesi, Urla Barbaros Mahallesi'ndeki Koca Göl civarında bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryo gereği kaybolan bir genç kızı aramak üzere bölgeye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, tüm imkanlarını seferber etti. Dalgıçlar gölün içinde arama yaparken, arama köpeği İzci ise ormanlık alana yönlendirildi. Drone yardımıyla da tüm arazi havadan tarandı. Türkiye şampiyonu unvanlı arama köpeği İzci'nin, ormanlık alanda yardım bekleyen yaralı haldeki genç kızı bulmasıyla sağlık ekipleri amfibi arazi aracıyla bu noktaya ulaştı. Yeni aracın hem karada hem suda gidebilme özelliği sayesinde genç kız kısa sürede olay yerinden alınarak hastaneye götürüldü.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve Afet İşleri Şube Müdürlüğü yetkilileri, doğada arama kurtarma çalışmaları konusunda sahip oldukları yeni ekipmanlarla birlikte çalışma pratiklerini geliştirmek üzere sık sık tatbikatlar düzenlediklerini söyledi. İzmir Büyükşehir İtfaiyesi yetkilileri, Türkiye'de çok az sayıda kurumun sahip olduğu "karada ve suda gidebilen" yeni arazi aracının arama kurtarma çalışmalarına güç katacağını dile getirdi.





