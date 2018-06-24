İzmir İYİ Parti'den açıklama: Ciddi bir manipülasyon var

İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı, sandıkları koruma ve Anadolu Ajansı’nın manipülasyonuna uymama çağrısı yaptı. İlçe teşkilatlarından gelen sonuçlar ile açıklanan sonuçlar arasında fark olduğu söyleniyor

Şefika Bal- İzmir İYİ Parti İl Başkanı ve başkan yardımcıları seçim sonuçlarını İYİ Parti İl Başkanlığı’nda partililerle birlikte takip ediyor. İl Başkanı Koray Ükünç, Anadolu Ajansı’nın manipülasyonu var’ dedi.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı ‘Koray Ükünç, ‘Yoğun bir seçim yaşadık. Ciddi bir manipülasyon var Anadolu Ajansı tarafından. Bizim sonuçlarımızla onlar arasında çok fark var. Kısa zamanda normalde dönecek’ dedi.

Oyumuza yani namusumuza sahip çıkalım

Oylara sahip çıkma ve sandıklardan ayrılmama çağrısı yapan, İYİ Parti İzmir Başkan Yardımcısı Murat Gök, ‘7 aylık bir partiyiz. Şuana kadar kararlılıkla elimizden geleni yaptık. Sonuç ne olursa olsun milletin verdiği karar her şeyin önündedir. İlk gelen sonuçlara biraz temkinlik yaklaşmak gerekiyor. Anadolu Ajansı’nın geçmişten gelen şüpheli bir sicili var. Tüm parti ve teşkilatlarımızda sakince bekliyoruz bize verilen oya yani namusa sahip çıkalım’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı manipülasyon yapıyor

İYİ Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Öztürk Keskin’de, ‘Yeni kurulan bir partiyiz. Yorucu bir seçim ortamından çıktık. Anadolu Ajansı’nın manipülasyon yaptığını düşünüyoruz, sandık başındaki arkadaşlarımız sandıkları terk etmesinler. Vatanımız, milletimiz için hayırlı olsun’ dedi.

AA’dan gelen sonuçlarda ilçe teşkilatlarımızdan gelen sonuçlar farklı

Bundan sonraki seçimlere hazırlanacağız ve çok daha başarılı olacağız diyen İYİ Parti İzmir İl Sekreteri, Dündar Tanrıverdi, ‘Şuanda Anadolu Ajansı’nın verdiği sonuçlar ile ilçe teşkilatlarımızdan aldığımız sonuçlar çok farklı. Her ne olursa olsun İyi Parti 7 buçuk aylık çok yeni bir parti olduğu için bence sonuç iyi. İYİ Parti zorluklar içinde kurulan bir parti. Hazineden yardım almadık. Bu zor koşullarda iyi çalıştık. Bu seçimde millette genel anlamıyla Tayyip Erdoğan dan kurtulma tarzında düşünceler olduğu kanısındayım Bu düşüncedeki seçmenler Muharrem İnce’den yana bir tavır geliştirdi, bunun normal olduğunu düşünüyorum’ diye konuştu.