İzmir İZBAN'da bomba paniği!

İzmir'in toplu ulaşım aracı İZBAN 'da bomba paniği yaşandı.

Alınan bilgiye göre Aliağa-Cumaovası arasında ulaşımı sağlayan İZBAN'da bomba paniği yaşandı.Bir yolcu İZBAN treninde gördüğü bir şüpheli paketi jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yetkililerle temasa geçerek sözü geçen İZBAN trenini Pancar Mahallesi'nde bulunan durağında durdurdu.Daha sonra ekipler yolcuları hızlı bir şekilde trenden uzaklaştırdı. Olay yerine bomba imha uzmanları geldi. Eğitimli köpeklerle de tren içinde arama yapıldı.Ekipler daha sonra da şüpheli paketi incelemeye başladı. Özel kıyafetlerini giyen uzmanlar, paketin bomba değil yumurta kolisi olduğunu belirledi.Trende bombanın bulunmaması rahat bir nefes aldırırken, seferler ise 1 buçuk saat boyunca durmuş oldu.