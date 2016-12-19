İzmir, kadın sokak isimleri ile öncülük etmeli

Cadde, meydan, sokak, mahalle gibi alanlara çoğunlukla erkek isimlerinin verildiği göze çarpıyor. İzmir Kadın Dayanışma Derneği temsilcisi Reyhan Kaplan tarihte yer alan önemli kadınların erkekler kadar ön plana çıkarılmadığını belirtirken, kent tarihçisi Sancar Maruflu kente büyük hizmetleri olan ve yaşatılması gereken çok sayıda kadının olduğunu söyledi

Simge Özden-Ülke genelinde olduğu gibi İzmir'de de cadde, sokak, meydan gibi alanlara çoğunlukla tarihteki önemli erkeklerin isimleri veriliyor, önemli kadınların isimleri erkekler kadar ön plana çıkmıyor. Kadın dernekleri temsilcileri toplumdaki cinsiyet eşitsizliğine bağlı olarak bu durumun ortaya çıktığını savunuyor. İzmir'de ise Zübeyde Hanım'ın adının daha ön planda olduğu göze çarpıyor. Ancak arka planda olduğu düşünülen İzmirli çok sayıda önemli kadın var. Kent tarihçisi Sancar Maruflu ise geri planda kalan ve adının yaşatılması gerektiğini düşündüğü kadınların isimlerini sıraladı.



Sözlü kurallarla yönetiliyoruz



İzmir Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Reyhan Kaplan, her zaman erkek isimlerinin ön plana çıktığını belirterek, bu durumu toplumsal cinsiyet eşitsizliğine bağladı. Kaplan, 'Toplumda kadın erkek eşit olmadığı için erkekler kamusal alanda daha çok ön planda oluyorlar. Ne kadar çalışsak da adımız ön plana çıkmıyor. Ön plana çıkmadığı için de isimlerimiz cadde, sokak, meydan gibi alanlara verilmiyor. Biz de bu nüfusun yarısını oluşturuyoruz, vergi ödüyoruz. Anayasa'nın 10'uncu maddesinde kadın ile erkeklerin eşit olduğu yazılıdır. Biz yazılı kanunlarla değil sözlü kanunlarla yönetiliyoruz. Sözlü yasalar da erkek egemen ideoloji ile pekiştiriliyor. Dolayısıyla kadınlar da bir şey yapmıyormuş gibi gösteriliyor ve kadının adı kalkıyor' dedi.



İzmir'in çok önemli kadınları var



İzmir'in önemli kent tarihçilerinden Sancar Maruflu, 'İzmir'de çok önemli kadınlarımız var' diyerek şunları söyledi: Bedia Muvahhit ilk defa Atatürk'ün huzurunda sahneye çıkan Müslüman Türk kadın sanatçımız. 1925 yılında Tayyare Sineması'nda sahneye çıkmıştı. Oradaki sokağa ismi verilecekti. Moda sanatçısı Esin Yılmaz, Alsancak'ta oturuyordu. Vefat etti. Bu sokağa ismi verilebilir. Başka bir moda sanatçımız Hanife Çetiner. Bunlar Türk modasını dünyaya tanıtan önemli sanatçılarımızdan. Marika Corsini gayrimüslim olmasına rağmen Türkten daha fazla Türk olan, İzmir'e büyük hizmetler vermiş, özellikle yardım cemiyetlerine büyük desteği olan bir kadın. Onun ismi mutlaka verilmeli. Fakirler Derneği'mizin de üyesiydi. Nebahat Dolman kendi evini bağışladı. Talat Paşa Bulvarı üzerinde Gazi Okulu'nun yanında evi bulunuyor. Bu bölgede tarihi eser olarak eski İzmir'den kalan tek ev o. Evin müze değeri var. Trilyonluk evini kendi bağışladığı için adını verdiler ama devletin onun adını bir yere vermesi lazım. Yardımsever bir insandı. Karşıyaka'da Doktor Dürdane Tanlay. Çocuk yuvası yapılmasını ve gelişmesini sağlayan, annesiz çocukların anne dediği bir insandı. Onun ismi Karşıyaka'da yaşatılmalı. Diş Hekimleri Odası'nı kuran, fakir insanlara büyük destekler veren hem siyaset hem de halk kadını diş hekimi Sevil Erman. Profesör doktor Bedriye Kot. Ege Üniversitesi'nde Nöroloji ana bilim dalının kurucularından, o dala hizmet etmiş bir kadın. Avukat Fıtnat Saltuğ'un da İzmir'e büyük hizmetleri var ayrıca millletvekilliği de yaptı. İşadamı Uğur Yücel'in annesi avukat Mazlume Yüce. Fakirler Derneği'nde de yönetim kurulu üyesiydi. Tüketiciyi koruma konusunda önderlik yapan ve Atatürkçü düşünce konusunda ilk dernekleri kuran kişi. Avukat Ayla Selışık Tamar, gazeteci yazar İnci Mutluer. Soroptimist alanında önemli çalışmalar yaptı. Profesör doktor Tülay Özüerman'ın da ismi yaşatılmalı' dedi.



Yaşayan kişilerin de isimleri verilmeli



Önemli kişilerin yaşarken de isimlerinin verilmesi gerektiğinin altını çizen Sancar Maruflu, 'Eczacı Ayla Selçuk Türkiye Soroptimistler Federasyonu'nun Avrupa başkanlığını yaptı. Yıllardır Alsancak'ı Koruma ve Güzelleştirme Derneği'nin başkanlığını yapan Eczacı Dilek Olcay. Yıllardır belediye meclis üyesi çok çalışkan, vefakar bir kadın olan avukat Nimet Haytabay. Güzelbahçe'nin ilk kadın belediye başkanı Eczacı Hülya Yarbuz. Profesör doktor Meral Akurgal. Arkeolojik araştırmaları var. Devlet tiyatrosu sanatçısı Yıldız Kültür. Zuhal Olcay'ın ismi verilebilir. Cevriye Tatiş, kadın örgütlenmesinde önemli rol oynayan sosyal çalışmalar yapan bir isim. Doktor Sabriye Saltuk, yıllarca anneler derneği başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği başkanlığını yaptı. Hayatını yardıma muhtaç kimseler için adayan bir insan. İzmir'deki tüm sivil toplum kuruluşlarının koordinasyon başkanlığını yapan avukat Neşe Can Hürtürk. Atletizmde milli sporcumuz Balkan şampiyonu Semra Aksu. Yine rekortmen milli atletimiz Melek Aydınoğlu Özyol. Suna Aksu, Anneler Derneği kurucusu Avrupa Kadınlar Federasyonluğu başkanlığı yaptı. Eğitimci Suna Akatürk, İzmir'deki birçok sivil toplum örgütünün kurucusu, hayvan dostu. Sanatçı Ayla Dikmen. TRT İzmir radyosunun Türk Sanat Müziği şeflerinden Nimet Oğuz. Türk Halk Müziği sanatçılarından Kıymet Unutma. Türk Sanat Müziği şeflerinden Mihriban Sayın. Gazeteci Yazar Türkan Kasapoğlu. Yeni Asır gazetesinde kadın kulübünü kurdu. İzci Önderi Aysel Hitay. Çevreci olan önemli bir isim. Türk sanat müziği sanatçısı Beyhan Akıncı. Profesör Doktor Türe Tunçbay. Milletvekilliği yapmış bir isim. Profesör Doktor Sezen Zeytinoğlu. Ege Üniversitesi'nde psikoloji başkanlığını yaptı. Benal Nevzat İstar Arıman'ın adı bir salonda yaşıyor ama daha büyük bir yerleşim yerine verilmesi lazım. Atatürk'ün kadınlara seçme ve seçilme hakkını vermesinin ardından ilk defa milletvekilliğine layık görülen İzmirli kadınlarımızdan bir tanesi. Roman yazarlarımızdan Canan Tan. Dünyaca ünlü seramik sanatçımız Yurdagül Pakalın. İki dönem çok başarılı bir şekilde EGİAD başkanlığı yapan Seda Kaya'nın ismi de verilmeli. Güreşte Avrupa Şampiyonu olmuş Buse Tosun ve Bediha Gün. Güzellik kraliçesi Günseli Başar. İsminin verilmesi lazım. Belediye Başkanı Faruk Tunca'nın eşiydi. Son nefesine kadar İzmir için çalıştı. Gazetecilik, yazarlık yaptı. Karşıyakalı ses sanatçısı Sevim Tuna'nın ismi de yaşatılmalı' dedi.



İsimleri verilmiş kadınlar



*Ayşe Mayda Sokağı

Ayşe Mayda, 1916 yılında doğdu. Türkiye'nin ilk kadın ortodondisti unvanına sahip.



*Halide Edip Adıvar Caddesi

Halide Edip Adıvar; Türk yazar, siyasetçi, akademisyen ve öğretmeni. Halide Onbaşı olarak da bilinir. Halide Edip, 1919 yılında İstanbul halkını ülkenin işgaline karşı harekete geçirmek için yaptığı konuşmaları ile zihinlerde yer etmiş usta bir hatiptir.



*Kara Fatma Parkı

Fatma Seher Erden, Kurtuluş Savaşı kahramanı kadın asker. İstiklal Madalyası sahibidir.



*Ayşe Ökmen Kent Seyir Terası

Ayşe Ökmen, 369 milyarlık kira geliri olan İzmirli Türkiye rekortmeni.



*Tülay Aktaş Parkı

Tülay Aktaş, İzmir'de sivil toplum kuruluşlarının bir arada olması amacıyla Gönüllü Kuruluşlar Birliğini kurmuş, yardıma muhtaç kadın ve çocuklara sahip çıkmıştır.