İzmir kadını anlıyor ve saygı gösteriyor

Zeynep Kaya-Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ( TOBB) tarafından 2007'de kurulan kadın girişimciler kurulları 81 ilde faaliyetlerini sürdürüyor. Kurul üyeleri, kendi iş sahalarında lider olan iş kadınları başta olmak üzere, yöneticilerden, girişimcilik konusunda akademik çalışma yapan akademisyenlerden, sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden ve girişimciliği destekleyen kamu kurum ya da kuruluşu temsilcilerinden oluşan bir yapı. TOBB Kadın Girişimciler İzmir İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, hem bu yapının başında yer alarak hem de İzmir'de bulunan ailesiyle ortak işlettiği büyük bir alışveriş merkezinin başında yöneticilik yaparak girişimci kadın modelinin güzel bir örneğini oluşturuyor.

İzmir'de tüm kadınları çalışma hayatının içine almayı, onları birey olarak yüreklendirmeyi ve güçlendirmeyi hedef edinen TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Aysel Öztezel, bu çalışmadaki amacın rol model olarak, 'Bende varım, ben de yapabilirim' fikrinin öncüllüğünü benimsetmek olduğunu açıkladı. Aysel Öztezel ile 'Ticarete bereket, biz kadınlarla gelecektir' diyerek kendisiyle birlikte yola çıkan tüm girişimci kadınları anlattı.

İzmir'deki kadın girişimci sayısı Türkiye'ye oranla ne durumda?



Ben de varım diyebilmek



Sonsuz hürriyet

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