İzmir Karabağlar'da kaza: 13 yaralı

İzmir Karabağlar'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada 1'i ağır 13 kişi yaralandı

İzmir Karabağlar'da sabah saat 07.30 sıralarında bir kaza meydana geldi. Kazada freni boşalan bir minibüs, önce park halindeki 2 otomobile çarptı daha sonra da belediye otobüsüne çarparak durabildi. Kazada 1 kişi ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığı öğrenildi.





Kaza, Adnan Kahveci Parkı yakınında meydana geldi. 63 yaşındaki Saadettin Töngül'ün kullandığı servis minibüsünün freni birden bire boşaldı. Bunun üzerine minibüs park halindeki iki otomobile çarptı. Minibüs daha sonra da İzmir Büyükşehir Belediyesine ait ESHOT otobüsüne çarparak durabildi.





Kazada şoför Töngül ile birlikte minibüs ve otobüste bulunan yolcular 54 yaşındaki Orhan Mencik, 45 yaşındaki Saffet Uzun, 37 yaşındaki Mustafa Dirikşan, 17 yaşındaki Sude Şeker, 14 yaşındaki Ecem Yaldız, 57 yaşındaki Osman Eroğlu, 16 yaşındaki Elif Birol, 24 yaşındaki Yusuf Esetoğlu, 25 yaşındaki Orhan Tarık Özalp, 33 yaşındaki Burçin Gezgin, 34 yaşındaki Berra Yılmaz ve 56 yaşındaki Zeki Aksoy yaralandı. Yaralılardan Töngül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.





Kazayı görenler durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastanelere taşırken, polis de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Kaza nedeniyle yol cam parçalarıyla dolarken, trafik de bir süre aksadı.