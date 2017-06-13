İzmir Kent Konseyleri Birliği Bornova'da toplandı

Bornova Kent Konseyi, İzmir Kent Konseyleri Birliği'ne ev sahipliği yaptı

İzmir Kent Konseyleri Birliği Haziran Ayı toplantısını Bornova Belediyesi ve Bornova Kent Konseyi'nin ev sahipliğinde yaptı. İzmir'deki 24 ilçenin kent konseylerinin temsilcilerinin katıldığı toplantı Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Hamit Mumcu ve İzmir Kent Konseyleri Birliği Yönetim Kurulu Üyelerinin de katıldığı toplantıda, Ege Kent Konseyleri Birliği'nin oluşturulmasından KOSGEB ile işbirliği yapılabilmesi için gerekli girişimlerin yapılmasına pek çok gündem maddesi görüşüldü. Toplantının ardından Bornova Gezisi'ne katılan üyeler akşam ise Bornova Belediyesi'nin Laka Mahallesi'nde düzenlidiği iftar yemeğinde biraraya geldi.



Başkan Atila'ya destek teşekkürü

Bornova Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ayten Ayşen Kaya, İzmir Kent Konseyleri Birliği toplantısına ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, 'Bütün faaliyetlerimizde bize destek olan Bornova Belediye Başkanımız Olgun Atila'ya teşekkür ederiz' dedi.Bornova Kent Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Oktay Pamuk da 'Projelerimize en az bizim kadar destek çıkan, bunları hayata geçirirken bizim kadar coşku duyan bir belediye başkanımız var. Başkanımıza bu destekleri için teşekkür ediyorum' diye konuştu.Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, kent konseylerinin, toplumun tüm katmanlarını içinde barındıran bir yapısı olduğunu belirterek, 'Kent Konseyimizi çok önemsiyoruz. Çünkü göreve geldiğimiz ilk günden beri 'Ortak akılla yönetim' diyoruz. Kentimizi, başta kent konseymiz olmak üzere her kesimin görüşlerini alarak birlikte yönetiyoruz. Bu çalışmalardaki katkıları nedeniyle Bornova Kent Konseyimize özellikle teşekkür ediyorum' dedi.