İzmir Kent Konseyleri Birliği’nden özelleştirme tepkisi

Şeker fabrikalarının bulundukları kentin ekonomik ve sosyal lokomotifi durumunda olduğunu belirten İzmir Kent Konseyleri Birliği Dönem Sözcüsü Ekrem Gün, ‘Satışından dolayı; pancar çiftçisi, fabrikada çalışan işçisi, esnafı, hayvancılıkla uğraşanı, nakliyecisi, kısacası yöre halkı doğrudan etkilenecek’ dedi

- İzmir Kent Konseyleri Birliği, şeker fabrikaları nın özelleştirilmesi ile ilgili basın açıklaması yaptı. Alsancak’ta Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde gerçekleşen açıklamada, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin, onların sadece özel sektöre devredilmesi anlamına gelmediği belirtilirken aynı zamanda Türkiye’yi modern bir cumhuriyet yapan anlayışın da tasfiyesi demek olacağı ifade edildi.Grup adına açıklama yapan Seferihisar Kent Konseyi Başkanı ve İzmir Kent Konseyi Dönem Sözcüsü Ekrem Gün, söz konusu uygulamanın bir imece ve kooperatifleşme kültürünün yarattığı sosyal aydınlanma anlayışına bir darbe daha demek olduğunu belirterek, ‘Kooperatifçilik anlayışını çok başarılı şekilde işleyen ve örnek modeller arasında gösterilen şeker fabrikaları neden ve nasıl zarar ettiğini sorgulamak ve önlem almak yerine, özelleştirme niye? Oysa şeker fabrikaları bulundukları kentin ekonomik ve sosyal dünyasında lokomotif durumunda oldular. Satışından pancar çiftçisi, fabrikada çalışan işçisi, esnafı, hayvancılıkla uğraşanı, nakliyecisi, kısaca yöre halkı doğrudan etkilenecek. Daha önce özel sektöre devredilen Et ve Balık Kurumu örneği nelerle karşılaşabileceğimiz konusunda iyi bir örnektir. Tarım ve hayvancılık eriyerek yok olma noktasına gelmiştir. Artık et dışarıdan satın alınmak zorundadır ve dışa bağımlı et fiyatlarını kontrol etmek mümkün değildir. Oysa ülkemiz daha yakın bir zamana kadar Dünyada kendi kendine yeten çok az ülkeden biri iken, günümüzde dışa bağımlı sağlıksız sanayi gıdaları tüketen bir toplum haline getirilmiştir. Şeker Fabrikalarının özelleştirilmesi bu sürecin bir devamıdır’ diye konuştu.Kapitalizmin para odaklı kurduğu düzende, kâr etmenin önündeki bütün engellere savaş açtıklarını belirten Gün, şöyle devam etti: Buna insanı insan yapan değerler de dahil. Geleceğe dair çözüm önerilerinin merkezinde insan yoktur. Her zaman daha fazla kâr vardır. Bunun siyasette ki yansıması da özelleştirme mantığıdır. Biz İzmir Kent Konseyleri Birliği olarak, giderek Dünyamızı yaşanmaz bir hale getiren bu özelleştirme mantığının karşısında olduğumuzu, bunun yerine daha insancıl çözümlerden yana olduğumuzu kamuoyu ile paylaşmak istiyoruz.