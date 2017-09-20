İzmir kent turları başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ve büyük ilgi gören İzmir kent turlarında “Güz Etabı” Cuma günü başlıyor. 18 Kasım’a kadar cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek ücretsiz kent turlarına katılmak isteyenler www.izmir.bel.tr adresi üzerinden online rezervasyon yaptırabilecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler’in yaşadıkları şehri daha iyi tanıması, tarihi ve doğal zenginliklerini görmesi için düzenlediği “ücretsiz kent turları”na yeniden başlıyor. 2015 yılından bugüne kadar 4 binin üzerinde İzmirlinin katıldığı, tarihi ve turistik ören yerlerine günübirlik gezilerini kapsayan program “Homeros Vadisi”, “İzmir Doğal Yaşam Parkı” ve “İzmir Tarih Turu” olmak üzere üç farklı etapta yapılıyor. Kent turları, profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.



22 Eylül’den itibaren cuma ve cumartesi günleri ücretsiz olarak düzenlenecek turlara katılım rezervasyonla gerçekleşecek. Rezervasyonlar http://www.izmir.bel.tr/TurOtobusuKayit/891/tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İzmir Kent Tur’unun güz dönemi 18 Kasım’da sona erecek.





Bu turlar kaçmaz



Turlar, Konak Meydanı’ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden saat 09.00’da başlıyor ve öğle saatlerinde yine aynı noktada sona eriyor.



“İzmir Tarih Turu” gezi programı kapsamında Kadifekale, Aziz Vukolos Kilisesi, Emniyet Oteli (Mola), Hatuniye Meydanı ve Dönertaş Sebili, Emir Sultan Türbesi, Tasarım Atölyesi, Agora, Kemeraltı – Havra Sokağı geziliyor. Program, Kemeraltı’ndaki Kızlarağası Hanı turu ile son buluyor.



“Doğal Yaşam Parkı Turu” kapsamında katılımcılar 130’dan fazla türde 1500’ü aşkın hayvanı yakından görebiliyor.



“Homeros Vadisi Turu” kapsamında ise Bornova Kayadibi Köyü’ne gidilerek Homeros Vadisi’nde keyifli doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.

