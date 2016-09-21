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    • İzmir kent turlarının güz etabı başlıyor

    İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ve büyük ilgi gören İzmir kent turlarının “Güz etabı”, 23 Eylül 2016 Cuma gününden itibaren başlıyor

    21 Eylül 2016 Çarşamba 11:00
    İzmir kent turlarının güz etabı başlıyor
    İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve İzmirlilerin yoğun ilgi gösterdiği ücretsiz kent turları yeniden başlıyor. Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal bir proje olarak hayata geçirdiği kent turlarının güz etabı kapsamındaki ilk gezi 23 Eylül Cuma günü yapılacak. Her hafta cuma ve cumartesi günleri gerçekleştirilecek ücretsiz kent turlarına katılmak isteyen İzmirliler, www.izmir.bel.tr internet sitesinden online rezervasyon yaptırabilecek.


    Üç farklı seçenek

    “Homeros Vadisi”, “İzmir Doğal Yaşam Parkı-Kuş Cenneti” ve “İzmir Tarih Turu” olmak üzere üç farklı etapta yapılıyor. Kent turları profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.

    "İzmir Tarih" turu kapsamındaki gezi programı Kadifekale'den başlayarak, Aziz Vukolos Kilisesi, Emniyet Oteli, Hatuniye Meydanı, Dönertaş Sebili, Emir Sultan Türbesi ve Agora ile devam edip Kemeraltı Kızlarağası Hanı ile son buluyor.

    Homeros Vadisi Turu'nda, Bornova’nın Kayadibi köyünde bulunan Homeros Vadisi’nde doğa yürüyüşü yapılıyor.

    İzmir Kuş Cenneti ve Doğal Yaşam Parkı Turu kapsamında ise katılımcılara İzmir Kuş Cenneti’nde bölge hakkında görüntülü sunumlar ile bilgilendirme yapılıyor. Otobüs ile bölge turu atılarak alan gezildikten sonra İzmir Doğal Yaşam Parkı'na hareket ediliyor ve gezinin kalan etabı tamamlanıyor.

    23 Eylül Cuma günü başlayacak kent turları 26 Kasım 2016 tarihine kadar devam edecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden saat 09:00 da başlayan ve yarım gün süren turlar yine aynı noktada sona erecek.

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