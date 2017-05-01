İzmir Kitap Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı

İzmir Kitap Fuarı, ziyaretçi rekoru kırdı

TÜYAP ile Türkiye Yayıncılar Birliği işbirliğiyle düzenlenen 22. İzmir Kitap Fuarı'nda, ziyaretçi sayısının bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 12,5 arttığı bildirildi.

TÜYAP'tan yapılan açıklamada, dün kapılarını kapatan fuarın ziyaretçi sayısının geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 12,5 artış göstererek 444 bin 341 olduğu belirtildi.

Bu yıl 434 yayınevi ve sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşen fuarın, yaklaşık 150 kültür etkinliğine ev sahipliği yaptığı kaydedildi.

Etiketler; #izmir #kitap fuarı
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