İzmir köfteyi domuz eti ile yedirdiler

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen aralarında et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri, bitkisel yağ, bal, takviye edici gıdalar, çikolata ve kahvenin yer aldığı 96 firmaya ait 150 parti ürün kamuoyuna duyuruldu. Et ürünlerinde domuz etine rastlanmasını değerlendiren sektör temsilcileri, bu firmaların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini belirtti

Kasaplar Odası Başkanı Ceyhan Yücelmiş, insan sağlığına zarar veren bu firmaların sadece para cezası ile kurtulmaması gerektiğinin altını çizdi. İzmir Kasaplar Odası'na bağlı bir üyesinde böyle bir durum çıkması halinde kendilerinin bunu ifşa ile yetinmeyeceklerini, çalışma ruhsatlarını da iptal edeceklerini söyleyen Başkan Yücelmiş, 'Bunlarla ilgili yapılacak iş ruhsatlarını iptal etmektir. Günahtır, insanların sağlığıyla oynuyorlar. Bugüne kadar yapılan bütün denetimlerde işlenmiş ürünlerde hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Çok ucuz fiyatlara sucuk, salam ve köfte satanlar var. Merdiven altı değil, bildiğimiz firmalar bunlar. Bizim üyelerimzde öyle bir şey çıkarsa ilkin onları biz deşifre ederiz. Sadece deşifreyle kalmaz çalışma ruhsatını iptal ederiz' ifadelerini kullandı.



Etçiler AŞ. Yönetim Kurulu Başkanı ve İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Arman, bu tür haberlerin işini doğru yapan firmaları da etkilediğini ve vatandaşlar arasında ete olan güveni sarstığını dile getirdi. Arman, 'Bu şekilde domuz kullanımı peyderpey gözüküyor. Tabii dikkat etmek lazım. Bilinmeyen yerlerde et yememek lazım. Kontroller yapılıyor ama önü alınamıyor. Fiyatların yüksek olması buna imkan sağlıyor, cazip kılıyor. Güvenilir markaların ve firmaların ürünlerini tüketmek önemli. Ucuz diye bazı insanlar bu tür ürünleri alabiliyor. Cezalar ve yaptırımlar ise yeterli değil. Et firmalarına ve et ürünlerine güvensizlik ortaya çıkıyor. Kurunun yanında yaş da yanıyor' dedi.