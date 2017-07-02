İzmir Konak’ta silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İZMİR'in Konak İlçesi'nde silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye kaldırılan 31 yaşındaki Seyit Değirmenci öldü, 32 yaşındaki Sinan Emire'nin tedavisi sürüyor

Olay, dün akşam saatlerinde Saygı Mahallesi 2657 sokakta meydana geldi. Seyit Değirmenci, yanındaki Sinan Emire evden çıkarken, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tabancayla ateş açtı. Yaralanan Değirmenci ve Emire, çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.



Seyit Değirmenci yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sinan Emire'nin tedavisi ise sürüyor.

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