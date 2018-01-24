"İzmir Körfez Geçiş Projesi, İzmir'in lüksü değil ihtiyacı"

Son günlerde İzmir'de Körfez Geçiş Projesi tartışılıyor. Kimileri projeyi çevreye zarar vereceği gerekçesiyle desteklemezken başka kesimler ise projenin çevreye bir zararı olmadığını iddia ediyor

Son zamanlarda İzmir'de Körfez Geçiş Projesi tartışılıyor. Konak ve Karşıyaka tarafını Körfez üzerinden birbirine bağlama projesine destek de var karşı çıkan da. Karşı çıkanlar projenin körfeze zarar vereceğini söylüyor. Destekleyenler ise zararın olmayacağı görüşündü.



Konuyla ilgili bir açıklama da İnciraltı 2.Nesil Platformu Başkanı Tayfun Karabulut'tan geldi. Karabulut, Körfez Geçiş Projesi'nin İzmir'e faydalı olacağını ve çevreci bir proje olduğunu ileri sürdü.



“Gediz Deltasının bugüne kadar koruyup kollayanlar tarafından bu proje’nin zarar vermeyeceğinin onayı, İzmirli’nin Körfez Geçişine destekleme nedenidir.” ifadelerini kullanan Karabulut, Ulaştırma ve Haberleşme Bakanlığı İzmir Körfez Geçiş Projesi’nin ÇED sürecinde merkezi İsviçre’de bulunan RAMSAR’a (Uluslararası Sulak Alanları Koruma Kurulu) başvurduğunu söyledi.



Karabulut şöyle devam etti: “Türkiye bu kuruma 1994 yılında üye olmuştur. Gediz Deltası da Ramsar Sözleşmesi ile koruma altındadır. Ülkemizde bugün 14 sulak alan RAMSAR sözleşmesi ile koruma altındadır. Türkiye’de Ramsar alanlarından sorumlu olan WWF-Türkiye’nin araştırma ve incelemeleri sonucunda Mart 2017 tarihinde İzmir Körfez Geçişi’nin Gediz Deltası'na zarar vermeyeceğine karar vererek, projeye onay vermiştir. Bu sonuca göre, bilimin bu projenin arkasında olduğunu görüyoruz. Körfez Geçişi yapılmazsa şehrin içerisinde yaşayan kuşlar değil ama biz insanlar zarar göreceğiz.”



Körfez Geçiş Projesi'ni Osman Gazi Köprüsü ile kıyaslayan Karabulut, o köprünün yakınında da Hersek Lagünü olduğunu söyledi. Karabulut şöyle devam etti: “Köprünün yapım aşamasında Hersek Lagünü’nde bulunan flamingolara ve göç yollarına zarar vermemek için proje iki bin metre yarıçapıyla yeniden tasarlanarak kavis verilmişti. Bu özelliğiyle de tabiata ve biyolojik çeşitliliğe verilen önemi gösteren yapılar arasında yerini almıştı. İzmir Körfez Geçişinde de aynı hassasiyet yaşanacağına inanıyoruz.”



Proje yapılırsa Karşıyaka'dan Balçova'ya 6 dakikada geçilebileceğini söyleyen Karabulut, bunun İzmir'in lüksü değil ihtiyacı olduğunu iddia etti. Vatandaşların şehre girmeden çok kısa sürede ulaşımı sağlayacağını belirten Karabulut, 31 km sahil yolunu 12 km’ye, 55 km uzunluğundaki çevre yolunu ise 12 km’ye düşeceğini söyledi.



Projenin trafiği rahatlacağını, yakıt tasarrufu sağlayacağını belirten Karabulut, egzoz emisyonunun da azalacağını ve çevreyi olumlu etkileyeceğini söyledi.