İzmir Körfezi için önemli ihale

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Körfez ve Liman Rehabilitasyonu Projesi” kapsamında düzenlediği uluslararası ihalenin ilk aşamasına 6’sı yabancı 12 firma 9 teklifle katıldı. İhalede Hollanda ve Belçika’dan 2’şer, İtalya ve İngiltere’den de birer firma yer aldı

İzmir Körfezi’ni sığlaşmanın önüne geçerek “yeniden yüzülebilir” hale getirmeyi hedefleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, “Körfez ve Liman Rehabilitasyonu Projesi” kapsamında çıktığı uluslararası danışmanlık ihalesini, firmaların evraklarını ihale şartnamesine uygun olarak sunmaması nedeniyle tekrarladı. Körfez’in kuzey aksında 13.5 kilometre uzunluğunda, 250 metre genişliğinde, 8 metre derinliğinde sirkülasyon kanal açılması, kanaldan çıkacak 25 milyon metreküplük tarama malzemesinin Çiğli Atık Su Arıtma Tesisi yanındaki geri kazanım alanına aktarılması, taranan malzemelerin doğal yaşam alanına en uygun yöntemle iletilmesi ve hem ada tasarımı hem de ada uygulama projelerinin hazırlanması için yapılan ihaleye 6’sı yabancı 12 firma 9 teklifle katıldı.

İki aşamada gerçekleşecek ihalenin ilk aşamasında komisyon, firmaların ön yeterlik başvurularını inceleyecek. Yeterliği uygun olan firmalar ihaleye davet edilecek. İkinci aşamada davet edilen firmaların teknik teklifleri ve mali zarfları alınacak. Teknik teklifi yeterli olan firmaların mali teklifleri katılımcıların huzurunda açılacak ve en yüksek puanı alan firma ile sözleşme imzalanacak. İhaleyi kazanan firma, 1 yıl içinde taranan malzemelerin geri kazanım alanına-doğal yaşam adalarına en uygun yöntemle aktarılması ve doğal yaşam adaları ile ilgili tasarım ve uygulama projelerini hazırlayacak.

İhaleye kimler katıldı?

İZSU Genel Müdürlüğü’nün “İzmir Büyük Körfez Projesi” kapsamında düzenlediği danışmanlık ihalesine Yüksel Proje, Artı Proje, ECAP Mühendislik Müşavirlik, SJS Engineering (İtalya), Arcadis Nederland B.V (Hollanda) ile Tümaş Türk A.Ş iş ortaklığı, Royal Haskoning HDV (Hollanda), Ove Arup (Hollanda)- Partners İnternational (İngiltere) ile Arup Mühendislik ve Müşavirlik Ltd. iş ortaklığı, Moffatt Nichol (İngiltere) ile Fugro Sial Yer Bilimleri iş ortaklığı ve Antea Belgium (Belçika) firmaları katıldı.